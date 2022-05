Petite Fleur : Melvil Poupaud se fait massacrer par son voisin dans le trailer hilarant

Voir aussi

Doctor Strange in the Multiverse of Madness : focus sur les références que vous avez peut-être ratées

Le 4 mai dernier, "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" est enfin sorti dans les salles obscures. L'occasion pour nous de vous décrypter les meilleurs easter egg du film. Comme d'habitude, Marvel Studios réserve de gros clins d’œil aux lecteurs de comics. Voici les 11 références les plus marquantes du film. Évidemment, cet article contient des SPOILERS pour ceux qui n'ont pas encore vu le long-métrage !