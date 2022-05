Peur bleue : quand Samuel L. Jackson réclamait sa disparition ridicule dans le film

Divertissement horrifique qui assume pleinement son côté comique, "Peur bleue" est marqué par plusieurs mises à mort réjouissantes. Blasé par son monologue interminable, Samuel L. Jackson a d'ailleurs milité pour le sort mémorable que le film lui réserve.

Peur bleue : les squales prennent le contrôle

Après le piège en montagne (Cliffhanger : Traque au sommet) et le piège dans un aéroport (58 minutes pour vivre), Renny Harlin se lance dans le piège en haute mer. Avec Peur bleue, le réalisateur s'essaie à un genre popularisé par Steven Spielberg avec Les Dents de la mer et aujourd'hui épuisé par la saga Sharknado : le film de requins.

Sorti en 2000 en France, le long-métrage coince les personnages et le spectateur à Aquatica, un centre de recherche sous-marin. Au sein de ce complexe isolé, des chercheurs menés par Susan McCallister (Saffron Burrows) et Jim Whitlock (Stellan Skarsgård) essaient de développer un traitement contre la maladie d'Alzheimer. Pour cela, ils effectuent des manipulations génétiques sur les cerveaux de plusieurs squales. Des manipulations qui finissent logiquement par mettre les pauvres bêtes en colère...

Carter Blake (Thomas Jane) - Peur bleue ©Warner Bros.

Désireux de retrouver leur liberté, les requins effectuent un véritable carnage, mettant la structure à feu et à sang. Au coeur de cet enfer sous-marin, un petit groupe de survivants met tout en oeuvre pour remonter à la surface. LL Cool J, Thomas Jane, Jacqueline McKenzie, Michael Rapaport et Samuel L. Jackson complètent la distribution de ce spectacle horrifique aux effets numériques datés, mais qui a pleinement conscience de son potentiel comique et offre plusieurs morts généreuses.

Un ultime monologue interminable

Parmi les décès les plus mémorables de Peur bleue figurent le moment où un squale utilise le brancard sur lequel un personnage important est installé pour briser une vitre et pénétrer dans le complexe, et surtout la disparition brutale de Samuel L. Jackson. Pour ses retrouvailles avec ce dernier après le fabuleux Au revoir à jamais, Renny Harlin lui aurait initialement proposé le rôle de Sherman Dudley, le cuisinier de la plateforme interprété par LL Cool J.

L'acteur refuse et l'investisseur Russell Franklin est spécialement créé pour lui selon Screenrant. S'il meurt sauvagement au bout de la première heure, cet individu est initialement présenté comme le protagoniste du film, capable de survivre à la catastrophe puisqu'il a déjà réchappé à une expérience désastreuse dans les Alpes. Hélas, il n'en est rien.

Russell Franklin (Samuel L. Jackson) - Peur bleue ©Warner Bros.

Alors qu'il se lance dans un monologue téléphoné sur le besoin de s'unir pour rester en vie, Russell Franklin se fait soudainement croquer par un requin en patrouille. En 2019, le site Befores & After revient sur cette inoubliable séquence de Peur bleue avec le superviseur des effets spéciaux Jeff Okun. Celui-ci révèle qu'à l'origine, le discours faisait sept pages et contenait "les pires dialogues que vous n'avez jamais entendus". Très vite, Samuel L. Jackson se rend compte de la piètre qualité de son ultime prise de parole et lance au réalisateur :

Renny, tu l'as lu ? Je ne veux pas dire ça.

La "mort préférée" de Samuel L. Jackson

Par la suite, Renny Harlin ne parvient pas à convaincre la star d'aller au bout de sa tirade. Après le tournage compliqué de la scène, Jeff Okun fait savoir à Samuel L. Jackson qu'il est tout à fait possible de le tuer plus tôt et d'abréger sa logorrhée. L'acteur répond alors :

Ouais, je ne suis pas satisfait. Tue-moi juste. Plus tôt tu me tueras, plus je serai heureux.

Mais avant cela, le superviseur des effets spéciaux et le studio doivent persuader le réalisateur que son film d'horreur est à prendre au second degré, et que la disparition imprévue de Russell Franklin pourrait accentuer le ton comique. À l'arrivée, ils ont raison d'insister puisque cette mort reste probablement l'un des meilleurs passages du long-métrage et enchante Samuel L. Jackson, qui déclare à propos de celle-ci :