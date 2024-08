Grâce aux JO, ce film de Philippe Katerine va sortir 20 ans après à l'étranger

La performance de Philippe Katerine lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris a motivé un distributeur international à sortir son premier long-métrage en tant que réalisateur.

Philippe Katerine, un show marquant aux JO

Entre le 26 juillet et le 11 août, le public français (et d'ailleurs) n'avait d'yeux que pour les Jeux olympiques de Paris. Un événement majeur qui a passionné et qui a accaparé l'actualité durant plus de deux semaines. Le ton était donné dès la cérémonie d'ouverture, vue dans le monde entier et qui a grandement fait parler. Beaucoup ont été ravis de la proposition. Et malgré certaines critiques, on retient surtout la qualité du show.

L'un des moments marquants de cette cérémonie est l'intervention du chanteur Philippe Katerine, à peine vêtu et peint en bleu pour incarner Dionysos. Si le public français connaît bien ses excentricités, le reste du monde a fait sa découverte à cet instant. La preuve, certains de ses titres ont vu leurs nombres d'écoutes sur les sites de streaming grimper en flèche. Mais il n'y a pas que la musique de Philippe Katerine qui a attiré l'attention, puisque Peau de cochon (2005), le premier long-métrage qu'il a réalisé, est désormais sollicité à l'étranger.

Son film Peau de cochon bientôt présenté à l'étranger

À en croire Variety, le film documentaire de Philippe Katerine, dans lequel il apparaît, a tapé dans l'œil d'un distributeur international qui en a acquis les droits. Pour le moins surprenant étant donné que Peau de cochon est sorti il y a 20 ans, le 20 avril 2005 en salles. En voici le synopsis : "Un ovni cinématographique, composé de sketches pour lequel le chanteur Philippe Katerine a engagé ses proches et ses amis. Sous des dehors légers percent des thèmes autrement plus sérieux : le fantasme, la mort, l'enfance".

Peau de cochon ©Malavida Films

Cette sortie de Pied de cochon hors de nos frontières va être possible grâce à Films Boutique, qui souhaite présenter le film dès cet automne dans des festivals. Jean-Christophe Simon, à la tête de la société de distribution, a expliqué à Variety qu'il avait "toujours considéré Peau de cochon comme un film unique et incroyable, qui n'a pas reçu l'accueil qu'il méritait". La mise en lumière de Philippe Katerine lors de la cérémonie des JO a donc motivé le distributeur à y remédier.