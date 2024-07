17 millions d'entrées au box-office : ce réalisateur français a débuté le tournage de sa nouvelle comédie, ça va être un carton

Rendez-vous dans les salles obscures le 4 février 2026 pour découvrir la nouvelle comédie de Philippe Lacheau : une nouvelle adaptation live action des aventures du Marsupilami. Le tournage vient de débuter, et le casting a été annoncé.

Philippe Lacheau a débuté le tournage de son adaptation du Marsupilami

Après l'adaptation de Nicky Larson en 2018, le réalisateur et comédien français Philippe Lacheau s'attaque à un autre monument de la littérature. Comme il l'a dévoilé sur son compte Instagram, il vient en effet de commencer le tournage de son adaptation de la bande dessinée culte d'André Franquin, Les Aventures du Marsupilami.

Ces premières images des coulisses du film permettent également d'en découvrir le casting. Ainsi, sans surprise, la bande à Fifi est de nouveau réunie (Philippe Lacheau, Elodie Fontan, Tarek Boudali, Julien Arruti, Reem Kherici) autour de noms bien connus de la comédie française : Jamel Debbouze, Alban Ivanov, et également Jean Reno.

Le film de Philippe Lacheau, attendu dans les salles françaises le 4 février 2026, arrivera donc quatorze ans après l'adaptation signée Alain Chabat, Sur la piste du Marsupilami (qui comptait déjà Jamel Debbouze à son casting, visiblement dans le même rôle, ce qui en ferait donc une suite). Au box-office, cette première adaptation en live action avait connu un très beau succès avec plus de cinq millions de spectateurs.

Un nouveau carton pour Philippe Lacheau ?

Depuis son premier film, Babysitting, sorti en 2014, Philippe Lacheau multiplie les succès au cinéma. Chacun de ses longs-métrages a dépassé le million d'entrées, avec un record pour sa dernière comédie, Alibi.com 2, qui avait totalisé 4,2 millions de spectateurs. En six films, Philippe Lacheau a ainsi dépassé les 17 millions d'entrées dans les salles françaises. Son nouveau film, Le Marsupilami, a de sérieux arguments pour devenir un nouveau succès au cinéma.

On rappelle que la bande dessinée de Franquin racontait les aventures d'un animal imaginaire, d'abord apparu dans la série des Spirou et Fantasio. Il accompagnait les deux héros dans plusieurs de leurs aventures. Il est célèbre pour son apparence jaune, avec des taches noires, et surtout pour sa longue queue qui lui permet de faire des sauts impressionnants. Il vit dans un pays imaginaire appelé Palombie.