Philippe Lacheau annonce le tournage de son prochain film (de super-héros ?)

Même pas deux ans après la sortie dans les salles de "Nicky Larson et le Parfum de Cupidon", Philippe Lacheau est déjà de retour pour le tournage de son cinquième long-métrage. Un prochain film qui pourrait avoir un lien avec les super-héros.

Le succès fulgurant de Philippe Lacheau

En quelques années, Philippe Lacheau est devenu un nom important dans le cinéma français. D'abord en 2014, avec Babysitting, qu'il co-réalise avec Nicolas Benamou. La comédie délirante est un succès avec plus de 2 millions d'entrées en France. Logique de le retrouver à nouveau derrière et devant la caméra pour la suite, Babysitting 2. Gardant le concept de found footage, le film se déroule cette fois au Brésil pour une aventure encore plus folle pour Lacheau et ses amis, sous les yeux de Christian Clavier et Alice David médusés. Avec Babysitting 2, Philippe Lacheau a davantage d'ambition dans la réalisation et convainc cette fois plus de 3 millions de spectateurs.

En 2017, le succès se poursuit avec Alibi.com (plus de 3,5 millions d'entrées), où il joue le patron d'une entreprise qui propose à ses clients des alibis en béton. Mais c'est bien avec Nicky Larson et le Parfum de Cupidon qu'il prend un véritable risque, adaptant un manga culte avec une fan base qui allait forcément l'attendre au tournant. Pourtant, le film est plutôt bien reçu, mais n'attire "que" 2 millions de spectateurs pour un budget estimé à près de 20 millions d'euros.

Après les mangas, les super-héros ?

Après son quatrième long-métrage, on pouvait penser que Philippe Lacheau allait un peu se reposer. Et bien non ! Le réalisateur a annoncé sur Instagram le début du tournage de son prochain film. S'il ne donne aucun détail pour l'instant, il précise qu'il ne s'agira pas d'une adaptation de manga cette fois, mais toujours d'un "énorme kif de gosse". De plus, son post est accompagné d'une photo du scénario avec un smiley pour cacher le titre. Néanmoins, on devine facilement les deux premières et deux dernières lettres : "su" et "os". Rien de sûr, mais on est prêt à parier que cela correspond à "super-héros", ou "super-zéros" pour le côté décalé.

Cela irait parfaitement avec le "kif de gosse". De plus, après avoir adapté Nicky Larson, l'univers des super-héros semble une étape logique pour Philippe Lacheau. Dans tous les cas, si cela se confirme, on est curieux de voir ce que le réalisateur fera avec ce genre. On devrait avoir plus d'informations très prochainement...