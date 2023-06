Philippe Lacheau prépare l'adaptation d'une BD culte

Avec Alibi.com 2, sorti en février 2023, Philippe Lacheau a battu son record d'entrées. Le long-métrage a réuni plus de quatre millions spectateurs français au cinéma, continuant d'imposer l'acteur et réalisateur ainsi que les autres membres de sa bande comme des visages incontournables de la comédie française.

Alors qu'il sera à l'affiche en octobre prochain du nouveau film de son acolyte Tarek Boudali, 3 jours max, Philippe Lacheau planche déjà sur son prochain projet. En mars 2023, le comédien assurait à Allociné que la franchise Alibi.com devrait avoir droit à un troisième volet :

On écrit déjà le prochain, on vous en parlera dans pas très longtemps. (...) Il y a des idées évidemment pour Alibi.com 3 tant le sujet est large et riche. Mais il faudra bien être sûrs de nous, car décevoir ceux qui ont aimé les deux premiers films serait la pire des choses pour moi.