Philomena : le film avec Judi Dench est-il basé sur une histoire vraie ?

Découvrez la poignante histoire vraie de Philomena Lee, que l'on découvre dans le film "Philomena" de Stephen Frears sorti en 2014 avec Judi Dench et Steve Coogan. Il est à (re)découvrir ce soir sur Arte.

Philomena : Judi Dench retrouve Stephen Frears

Neuf ans après l'avoir dirigée dans Madame Henderson présente, le cinéaste britannique Stephen Frears retrouve Judi Dench en 2014 pour le film Philomena.

L'histoire débute en Irlande, en 1952, où nous rencontrons Philomena Lee, une jeune adolescente qui tombe enceinte. À cette époque et dans cette société, sa grossesse est vue comme un grand scandale, et Philomena est considérée comme une « femme déchue ». Pour cette raison, elle est envoyée au couvent de Roscrea, un lieu où de nombreuses jeunes femmes dans sa situation sont prises en charge, mais souvent dans des conditions difficiles et avec peu de compassion.

Philomena donne naissance à un garçon, mais le bonheur d'être mère lui est vite arraché. Sous les règles strictes du couvent, son enfant est adopté par un couple américain, sans son consentement. Philomena est dévastée par cette perte et passe les quinze années suivantes à essayer de retrouver son fils, mais ses efforts restent vains.

Le film prend alors une tournure différente lorsqu'elle rencontre Martin Sixsmith (incarné par Steve Coogan), un journaliste désabusé et cynique, qui contraste fortement avec la naïveté et la foi persistante de Philomena. Intrigué par son histoire, Martin décide d'aider Philomena dans sa quête pour retrouver son fils. Ensemble, ils se rendent en Amérique, où ils espèrent trouver des réponses. Au cours de leur voyage, ils découvrent l’extraordinaire vie que le fils de Philomena a menée.

Philomena Lee a vraiment existé

Le film de Stephen Frears, prix du meilleur scénario à la Mostra de Venise 2014, est basée sur l'histoire vraie de Philomena Lee, et de son fils, Michael A. Hess, telle que rapportée par le journaliste britannique Martin Sixsmith dans son livre The Lost Child of Philomena Lee paru en 2010 d'après son article pour The Guardian.

Les véritables Philomena Lee et Martin Sixsmith © Graham Turner

Philomena Lee est née en Irlande en 1933. Sa vie a pris un tournant dramatique lorsqu'elle est tombée enceinte en 1951, à l'âge de 18 ans, alors qu'elle n'était pas mariée. À cette époque en Irlande, la grossesse hors mariage était considérée comme un grand scandale, surtout dans les communautés rurales et catholiques. Pour éviter la honte familiale, Philomena a été envoyée au couvent de Sean Ross Abbey à Roscrea, dans le comté de Tipperary.

Au couvent, Philomena a donné naissance à un garçon qu'elle a nommé Anthony. Cependant, conformément aux pratiques de l'époque, elle a été forcée de travailler dans la blanchisserie du couvent pour « payer » son séjour, et son fils a été adopté. En 1955, Anthony a été adopté par une famille américaine, et Philomena a été forcée de signer des documents renonçant à tout droit sur lui, une pratique courante dans ces institutions à l'époque.

Philomena a passé les cinquante années suivantes à chercher son fils, souvent en secret, car elle portait la honte et la culpabilité de son passé. Elle n'a jamais oublié son fils et a cherché de l'aide pour le retrouver, mais sans succès.

L'histoire de Philomena a attiré l'attention du public grâce à Martin Sixsmith, un journaliste et ancien correspondant de la BBC à Moscou, qui a entendu parler de son histoire. Intrigué, il a décidé de l'aider dans sa recherche et de documenter son histoire.

Leur enquête les a menés aux États-Unis où ils ont découvert que son fils, rebaptisé Michael Hess, était devenu un avocat et un homme politique influent, travaillant comme chef du conseil juridique pour le Comité National Républicain et pour le gouvernement Bush. Malheureusement, Michael était décédé en 1995, sans avoir réussi à retrouver sa mère biologique, malgré ses propres recherches.

Philomena Lee s'est beaucoup investie pour les droits des adoptions, elle a créé son association en 2014 pour éveiller les consciences sur ce sujet et faire avancer les lois. Elle s'est mariée en 1959, et a eu deux enfants en plus de Michael Hess.