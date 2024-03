Ce soir à la TV : le dernier rôle au cinéma de Danielle Darrieux

Ce soir, C8 diffuse "Pièce montée", cette comédie choral qui représente le dernier rôle au cinéma de l'icône Danielle Darrieux, disparue en 2017 à l'âge de 100 ans. Le film met également en scène Jean-Pierre Marielle dans un de ses derniers rôles.

Pièce montée : je t'aime, moi non plus

Sorti dans les salles en 2010, le film Pièce montée est signé Denys Granier-Deferre. Il compte un casting de luxe, notamment composé de Jérémie Renier, Clémence Poésy, Jean-Pierre Marielle, Dominique Lavanant, Léa Drucker, ou encore Danielle Darrieux.

Le film se déroule durant la journée de mariage traditionnel entre Bérengère (Clémence Poésy) et Vincent (Jérémie Renier) dans un cadre champêtre. Les noces qui devaient se dérouler dans la joie et la bonne humeur deviennent le catalyseur des fissures au sein de la famille et de leur cercle d'amis. À mesure que la journée avance, le cadre idyllique du mariage se fissure, et révèle des secrets inavoués. Même la pièce montée finit par être abîmée. Au-delà des mariés, le film s'intéresse à un large éventail de personnages, des parents aux amis proches, chacun apportant sa propre histoire et sa perspective sur les événements.

Pièce montée marque le dernier rôle sur grand écran de Danielle Darrieux, icône du cinéma français, et dont la carrière s'est étendue sur près de huit décennies, puisqu'elle a débuté en 1931. La comédienne s'est éteinte le 17 octobre 2017, à l'âge de 100 ans. Elle en avait 93 lorsqu'elle a tourné dans le film de Denys Granier-Deferre.

Un tournage marqué par un accident grave

Lors du tournage d'une scène dans le Val-d'Oise, un riverain a été percuté par la Rolls-Royce des mariés dans le film. En effet, l'accident a eu lieu alors que Jérémie Renier se trouvait dans la voiture, en attendant le début d'une nouvelle prise. Selon les informations rapportées par le maire de Frémainville au Parisien, le comédien aurait relâché le frein à main par inadvertance, provoquant la mise en mouvement du véhicule sur une pente.

Malgré les efforts du loueur de l'automobile pour contrôler la situation en s'engouffrant dans l'habitacle, la voiture a dévalé la rue sur une cinquantaine de mètres avant de percuter Gérard Dubois, un cantonnier travaillant non loin de là.

La collision a projeté M. Dubois à plusieurs mètres de distance, lui causant des blessures qui le rendraient handicapé à vie, l'empêchant de reprendre son travail. Les conséquences de cet accident ont été dramatiques pour lui, incluant de multiples fractures du bassin et une vertèbre brisée. Après avoir passé quinze jours hospitalisé, il a dû suivre une longue rééducation de deux mois.

Malgré la gravité de ses blessures, Gérard Dubois est resté positif, attribuant l'événement à son destin. Il avait tenu à souligner la bienveillance et le soutien de l'équipe de Pièce montée durant son rétablissement.