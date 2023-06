Pierre Niney : ce film totalement WTF qu'il prépare pour Prime Video

Les fans le réclament depuis des mois ! Prime Video vient de révéler que Pierre Niney, McFly et Carlito travaillent actuellement sur le film "Feuilleman", le super-héros né d'une improvisation délirante.

Pierre Niney prépare enfin Feuilleman

En 2021, de passage chez McFly et Carlito, Pierre Niney doit relever un défi compliqué : contacter une directrice de production pour tenter de lui vendre un projet improbable. Un film centré sur Feuilleman, "un gars qui a le poids d'une feuille" et qui est donc capable de voler en se jetant du haut des immeubles. Un long-métrage qui introduirait également Verrewoman, une super-héroïne capable de "recueillir les liquides", mais aussi leur fils "qui est un tableau" et leur "grand-mère qui est une serrure de porte".

Un an plus tard, Pierre Niney va jusqu'à demander des conseils à Tom Holland, l'interprète de Spider-Man dans le MCU, sur Feuilleman. Plutôt sceptique, la star américaine lui répond que ce super-héros d'un nouveau genre pourrait "voler avec le vent" après s'être transformé. Une idée qui a semble-t-il immédiatement conquis Pierre Niney ainsi que McFly et Carlito.

Depuis, les internautes rêvent de voir Feuilleman se concrétiser. En avril 2022, Pierre Niney assure dans l'émission Popcorn avoir débuté l'écriture de Feuilleman, ajoutant avec humour à ce sujet :

C'est absurde, parce que j'ai fait trois ans de Conservatoire national, cinq ans de Comédie-Française et le rôle dont on me parle le plus, c'est littéralement Feuilleman.

Et le comédien, qui prépare Le Comte de Monte-Cristo, n'a pas fini d'en entendre parler, puisque Prime Video vient d'officialiser le film Feuilleman. Le long-métrage, qui s'annonce forcément délirant, est pour le moment "en développement" et ne dispose pas encore d'une date de sortie.