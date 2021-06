Pig : premier trailer du nouveau film fou de Nicolas Cage

L’année 2021 semble chargée pour Nicolas Cage. Ainsi, après avoir combattu des animatroniques dans « Willy’s Wonderland », l’acteur se retrouve de nouveau au premier plan d’un pitch improbable : celui de « Pig ». Attention, toutefois, le film pourrait bien être plus sérieux qu’on ne le croit.

Nicolas Cage : la seconde partie de carrière qui tue

Nicolas Cage fait partie des acteurs dont on ne comprend plus vraiment les choix de films depuis maintenant une bonne quinzaine d’années. Alors que certains comédiens choisissent le cachet facile une fois qu’ils ont passé la cinquantaine, le californien a pris cette direction très tôt. Le plus incompréhensible surtout, c’est qu’il a emprunté cette voie nanardesque alors qu’il était encore très « hype » à Hollywood.

En effet, il faut se souvenir que Nicolas Cage est un acteur talentueux qui a marqué les années 80/90 ainsi qu’une partie des années 2000. On se souvient notamment de performances dantesques dans des films tels qu’Arizona Junior, Leaving Las Vegas, Volte/Face ou bien encore Lord of War.

Volte/Face ©Paramount Pictures

Toutefois, l’acteur vrille très rapidement au milieu des années 2000. Ainsi, pour soutenir son coûteux train de vie, il décide de tourner dans tout et n’importe quoi. Paradoxalement, ses participations boulimiques à des longs-métrages tous plus mauvais les uns que les autres lui ont attiré une certaine sympathie auprès d’un nouveau public. En témoigne les nombreux memes à son effigie.

John Pig

Son nouveau film, Pig, a récemment dévoilé sa bande-annonce. Pour rappel, le long-métrage réalisé par Michael Sarnoski suit Rob, un chasseur de truffes vivant dans le fin fond de l’Oregon. Seulement, lorsque son cochon truffier est kidnappé, il se met en tête de le retrouver à tout prix.

Sur le papier, le film semble sonner comme un « John Wick du pauvre ». Toutefois, la bande-annonce très contemplative semble démontrer le contraire. Les images sont belles, le casting est sérieux (Alex Wolff, Adam Arkin) et la star du film semble jouer plus sobrement que d’habitude. En outre, le film distribué par Neon fut un temps pressenti pour intégrer la sélection de certains festivals prestigieux, comme celui de Cannes. Nicolas Cage pourrait donc bien nous surprendre avec ce long-métrage.

Rob (Nicolas Cage) - Pig ©Neon

Pig sortira dans les salles américaines le 16 juillet. Pour l’instant, aucune date officielle n'a été annoncée pour la France.