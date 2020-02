Pinocchio : le film d’animation de Guillermo del Toro aligne son casting

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

Guillermo del Toro est un homme occupé. Il s’affaire en ce moment de « Nightmare Alley », son prochain long-métrage pour le cinéma, et il devra aussi ensuite enfin concrétiser le film « Pinocchio » qu’il souhaite faire depuis longtemps. Le réalisateur mexicain s’adjuge les services d’un gros casting pour ce projet.

Guillermo del Toro a à son actif plus d’un projet avorté. Ils le sont, souvent, par incompatibilité avec l’industrie du cinéma. Le réalisateur de La Forme de l’Eau est secouru par Netflix pour que son Pinocchio réussisse enfin à devenir réel. On peut dire qu’il revient de loin, alors qu’on en entendait déjà parler au début des années 2010. Un peu moins de 10 ans après, la plateforme flaire le bon coup et ajoute à la liste de ses collaborations celle avec l’inventif réalisateur à qui l’on doit une flopée de pépites. Hasard, ou pas, elle va se faire au moment où le mythe de Pinocchio est plus que jamais une source d’inspiration.

Dès le 18 mars prochain, l’italien Matteo Garrone sortira en effet sa version avec Roberto Benigni. D’un autre côté, Disney planifie un remake live-action avec Robert Zemeckis à la réalisation.

Nous pouvons déjà parier sur le fait que le film de Guillermo del Toro ne sera pas comme les deux autres, pour la simple et bonne raison qu’il va opter pour de la stop motion. Un premier point qui permettra de tirer son épingle du jeu. De plus, le mexicain souhaite aborder le conte original de Carlo Collodi pour évoquer l’Italie des années 1930 et le fascisme de Benito Mussolini. Avec de telles intentions, on comprend pourquoi les gros studios traditionnels n’ont pas sorti le chéquier pour financer ce projet qui est loin de cocher les cases d’un spectacle familial. Cette version de Pinocchio promet d’être plus sombre que le dessin-animé de Disney et on ne demande qu’à voir ça !

Du beau monde dans le Pinocchio de Guillermo del Toro

Lors d’une interview pour le média polonais Na Ekranie, David Bradley a dévoilé qu’il allait prêter sa voix à Gepetto, le créateur de la marionnette. On retrouvera aussi au casting vocal des personnalités comme Christoph Waltz, Ron Perlman, Ewan McGregor et Tilda Swinton. Impossible de déterminer qui sera qui dans le scénario mais il paraît évident que Swinton sera la Fée Bleue, personnage inépuisable dans Pinocchio. Avec ces noms à l’affiche, Pinocchio gagne encore plus en intérêt.

Aucune date de sortie n’est encore annoncée. Pinocchio devrait arriver en 2021 sur Netflix et, avant ça, nous devrions découvrir Nightmare Alley (et son exceptionnel casting) au cinéma, à une date aussi inconnue.