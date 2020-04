Pinocchio : le film de Matteo Garrone finalement sur Prime Video en France

Privé de salles à cause de la crise sanitaire, le "Pinocchio" de Matteo Garrone ne sortira tout simplement pas au cinéma sur le territoire français. Amazon vient d'annoncer que le film sera disponible sur son service Prime Video et on connaît désormais la nouvelle date de sortie.

Matteo Garrone revient à un univers fantaisiste proche de son Tale of Tales après le très réaliste et suffocant Dogman. Il s'attaque à une histoire mythique, celle de Pinocchio, avec pour intentions de sortir un conte à la fois sombre et moderne. Autant vous prévenir qu'on sera loin d'un film estampillé Disney - une autre adaptation dans la lignée des derniers remakes live-action est en préparation. Chez le metteur en scène italien, Roberto Benigni se glisse dans la peau de Geppetto, le créateur de la marionnette, après avoir été celle-ci dans le film éponyme qu'il avait lui-même réalisé.

L'histoire reprendra les principaux marqueurs de l'histoire originale, c'est-à-dire la conception de la marionnette Pinocchio par un Geppetto qui va être surpris de découvrir que sa création peut prendre vie. Bien qu'il ne soit pas humain, il va le traiter comme son fils...

Pinocchio revu par Matteo Garrone file sur Amazon Prime Video

La bande-annonce du film avait laissé entrevoir une proposition assez ambitieuse visuellement, avec une ambiance très marquée. Certains journalistes ont d'ailleurs pu le découvrir en avant-première juste à la veille de la fermeture des salles. Ce Pinocchio était attendu le 18 mars dernier mais la crise sanitaire a provoqué des changements de dernière minute. Quand certains films préfèrent patienter pour s'offrir une nouvelle date de sortie sur grand écran, on apprend qu'Amazon Prime Video proposera directement Pinocchio en remplacement d'une sortie classique. Seuls quelques chanceux auront donc découvert le film dans les conditions de la salle.

Le plus important, compte tenu du contexte, est que Pinocchio se soit trouvé un point de chute sans trop attendre. La promotion avait été effectuée avant son arrivée avortée, donc le plus logique était d'essayer de le sortir le plus vite possible malgré le report. Les abonnés d'Amazon Prime pourront découvrir le film à partir du 4 mai prochain et sans qu'aucun coût supplémentaire ne soit nécessaire. L'occasion également de rappeler qu'un autre Pinocchio est attendu sur petit écran : celui de Guillermo Del Toro pour Netflix. Il sera lui en stop-motion et ne boxera pas dans la même catégorie.