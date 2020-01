Pinocchio : Roberto Begnini donne vie à la marionnette dans le nouveau trailer

Vous avez aimé ? Partagez :

Trois nouvelles adaptations différentes de Pinocchio sont prévues. C’est celle dirigée par le réalisateur italien Matteo Garrone qui nous intéresse ici. Mené par Roberto Begnini dans la peau de Gepetto, le film se montre dans une nouvelle bande-annonce qui déborde de fantaisie.

Qui sortira la meilleure version de Pinocchio ? La course se joue à trois avec, évidemment, Disney dans le coup. La firme à Mickey continue son petit manège habituel, misant sur ses classiques animés pour les moderniser dans des adaptations live. Ces films font leurs preuves au box-office mais on ne manque pas de rester sur notre faim tant ils sont assez maigres en originalité. On surveillera quand même ce projet du coin de l’oeil parce que Robert Zemeckis est pressenti pour prendre les commandes, après le départ de Paul King. Rien n’est encore signé ni officiel mais ce ne serait pas une mauvaise idée de la part de Disney.

Pour trouver de l’originalité, il faudra probablement se tourner vers les deux autres films, aux notes d’intentions assez différentes. Guillermo del Toro s’occupe du premier, pour Netflix. Pas de live, pour le coup, mais une tentative en stop-motion se déroulant en Italie, dans les années 30. Le mexicain veut se servir de l’histoire inventée par Carlo Callodi pour évoquer le fascisme et y insérer les thèmes qui lui tiennent à coeur. On a hâte de voir ce qui va ressortir de son Pinocchio !

Le Pinocchio de Garrone fait rêver

Il ne reste plus qu’à parler de la troisième adaptation, menée par Matteo Garrone. Après avoir incarné Pinocchio dans le film éponyme qu’il a lui-même réalisé, Roberto Benigni devient maintenant Gepetto, son créateur. Cette interprétation se veut assez proche de matériau créé par Callodi et les images de la nouvelle bande-annonce ne manquent pas de faire leur effet. Le metteur en scène italien accouche d’un objet plein de fantaisie, dans lequel se côtoient plusieurs sortes de personnages. Ce Pinocchio a l’air vraiment très beau dans sa direction artistique, bien aidé par une photographie qui fait du bien aux yeux. On ne veut pas jouer aux mauvaises langues, mais il y a fort à parier qu’on trouve plus de cinéma là-dedans que dans l’adaptation de Disney…

Le jeune Federico Ielapi se glisse dans la peau de la marionnette rêvant de devenir un petit garçon normal, quand Marine Vacth sera l’inévitable Fée Bleue. À noter aussi que Matteo Garrone poursuit sa collaboration avec Marcello Fonte, la révélation de son précédent film, Dogman.

Pinocchio arrive le 19 février prochain dans les salles françaises.