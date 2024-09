"Je ne sais pas comment décrire une bouse pareille" : Alexandre Aja déteste ce film

Après le succès de "Piranha 3D", une suite a été réalisée, mais sans Alexandre Aja. Le réalisateur français, qui avait une idée de suite, n'a pas apprécié le résultat.

Alexandre Aja, une carrière bien menée à Hollywood

Alexandre Aja s'est fait remarquer en réalisant le film d'horreur Haute Tension (2003). Son deuxième long-métrage n'a pas été un grand succès (seulement 110 000 entrées en France), mais a tapé dans l'œil des adeptes de film de genre. Mais aussi d'Hollywood. Le cinéaste français a ainsi enchaîné avec La Colline a des yeux (2006), remake du film de 1977 de Wes Craven. Le film cumula plus de 70 millions de dollars de recettes dans le monde, et permis à Alexandre Aja de poursuivre sa carrière américaine. Ont ainsi suivi Mirrors (2008) avec Kiefer Sutherland, et Piranha 3D (2010) le quatrième volet de la saga initiée par Joe Dante en 1978. Si ces trois films ont tous eu des suites, Alexandre Aja n'en a dirigé aucune.

Piranha 3D ©Wild Bunch Distribution

Pourtant, plus d'une fois, le réalisateur a songé à revenir sur une de ses propres œuvres, en se demandant à chaque fois s'il pourrait faire mieux que le film précédent. Il songerait d'ailleurs encore aujourd'hui à mettre en scène sa vision de La Colonie à des yeux 2, comme il nous le confiait lors de la promotion de son dernier long-métrage, Mother Land (en salles le 25 septembre).

L'idée d'une suite est présente assez systématiquement. À la sortie de La Colline a des yeux, on avait une suite en tête, avec un pitch complet. Finalement, c'est un autre pitch qui a été proposé et qui a été fait. J'ai décidé de ne pas le faire parce que cette histoire ne me plaisait pas plus que ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui je considère encore l'idée de pouvoir éventuellement revenir à La Colline avec la suite à laquelle on avait pensé il y a de ça quelques années.

Le mauvais coup des Weinstein pour Piranha 3D

Concernant les autres suites, celle de Mirror a été réalisée "sans (qu'il) ne soit au courant". Tandis que pour Piranha 3D, Alexandre Aja avait une idée très précise de ce qu'il voulait faire pour un second opus. Le réalisateur s'est malheureusement fait court-circuiter par la boîte de production Dimension Films, filiale de The Weinstein Company, qui a, des mots du cinéaste, donné naissance à "une bouse".

Dimension et les Weinstein ont essayé de faire un hold-up en faisant... Je ne sais même pas comment décrire une bouse pareille. C'était un truc ni fait ni à faire qui porte préjudice en plus au film qu'on a fait. Donc c'est dommage.

Un succès pour Alexandre Aja, mais pas pour la suite

Avec Piranha 3D, Alexandre Aja a proposé une comédie horrifique fun et décomplexée, qui voit la ville de Lake Victoria en Arizona être confrontée à des centaines de piranhas préhistoriques libérés d'une grotte sous-marine en pleine période de Spring Break. Si le tournage du film s'était plutôt bien déroulé pour le réalisateur, le montage avait été plus tendu sous la pression des Weinstein. Le long-métrage a tout de même été bien rentable puisqu'il a rapporté plus de 83 millions de dollars de recettes pour un budget estimé à 24 millions de dollars.

Quant à la suite, Piranha 2 3D, l'échec a été impressionnant puisqu'il a de son côté engrangé seulement 8 millions de dollars. Les pertes ont tout de même été minimes étant donné que le long-métrage n'a coûté que 5 millions de dollars. En France, Piranha 2 3D n'est même pas sorti en salles, uniquement en édition vidéo deux ans plus tard. Enfin, Alexandre Aja devrait enfin réaliser la suite d'un de ses films, avec Crawl 2, actuellement en préparation.