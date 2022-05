Pirates des Caraïbes 6 : découvrez le salaire qu'aurait pu toucher Johnny Depp

Johnny Depp est en pleine tempête médiatique due à son procès contre Amber Heard et, en conséquence, sa carrière en pâtit. Il ne reprendra pas le rôle de Jack Sparrow dans "Pirates des Caraïbes 6", ce qui le fait passer à côté d'un très gros chèque.

Johnny Depp, une carrière en péril à Hollywood

Le procès qui oppose Johnny Depp à son ex-femme, Amber Heard, passionne les foules. À l'heure où l'on écrit ces lignes, l'acteur est en train de voir l'opinion publique pencher en sa faveur. Un véritable retournement de situation, alors qu'il était dépeint comme un homme violent à l'égard de celle avec qui il partageait sa vie dans les années 2010. L'affrontement entre les deux acteurs dure depuis un petit moment et Johnny Depp a déjà perdu gros. Hollywood lui a tourné le dos et les propositions de rôles sont devenues rares. Il a même été prié de quitter la saga Les Animaux Fantastiques et Disney a décidé de se passer de ses services pour le futur film Pirates des Caraïbes.

Les studios ne veulent évidemment pas prendre le moindre risque en engageant une personnalité clivante qui est accusée de violence. Nous ne devrions donc pas revoir l'acteur dans la peau de Jack Sparrow, alors qu'il aurait dû reprendre le rôle pour Pirates des Caraïbes 6.

Jack Sparrow (Johnny Depp) - Pirates des Caraïbes : la Vengeance de Salazar ©Walt Disney Pictures

Pirates des Caraïbes 6 aurait pu rapporter très gros à l'acteur

D'après Jack Whigham, ancien agent de Johnny Depp, il aurait pu toucher un salaire de 22,5 millions de dollars pour ce projet. Une belle somme qui témoigne de son statut à Hollywood, avant ses déboires. Une somme qui reste cependant à prendre avec des pincettes. En effet, l'intention de Disney de poursuivre leur collaboration n'était pas proprement établie. La saga commençait à tourner en rond mais, d'un autre côté, comment envisager un nouveau départ tout en se passant du populaire Jack Sparrow ? Nous verrons comment le studio va se débrouiller, car l'univers va effectivement accueillir un reboot.

Ce projet très flou sera dirigé par le Norvégien Joachim Rønning et ne dispose pas pour le moment de date de sortie. Malgré le fait qu'une pétition ait été lancée afin de ramener Johnny Depp, il devrait être absent pour de bon. La suite de sa carrière devrait désormais s'écrire loin des super-productions américaines.