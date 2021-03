Pirates des Caraïbes 6 : la pétition pour le retour de Johnny Depp prend de l'ampleur

Plus de 500 000 personnes ont signé une pétition pour le retour de Johnny Depp dans la franchise « Pirates des Caraïbes ». Pourtant, Disney a d'autres projets pour cette licence qui continuera de naviguer sans Jack Sparrow.

Pirates des Caraïbes 6 sans Johnny Depp

Durant 5 films, de 2003 à 2017, Johnny Depp a incarné Jack Sparrow, l'un des rôles les plus célèbres de toute sa carrière. L'acteur, et surtout le cinéaste Gore Verbinski, ont fait rêver toute une génération à travers une saga de haute volée. Disney penche actuellement sur un sixième volet de Pirates des Caraïbes, mais sans Johnny Depp. À cause de ses déboires avec la justice dans son procès contre son ex-femme Amber Heard, et ses accusations de violences domestiques, la firme a préféré se séparer de l'acteur. Une décision déjà prise par Warner Bros qui a remplacé Johnny Depp par Mads Mikkelsen dans Les Animaux Fantastiques 3.

Pirates des Caraïbes : La Vengeance de Salazar ©Disney

Depuis, Johnny Depp a lui aussi intenté une action en justice pour renverser le procès, en se plaçant comme la victime. Il a également poursuivi le tabloïd britannique The Sun pour l'avoir traité de « wife beater » dans un de ses articles. À l'heure actuelle, un juge a statué contre Johnny Depp, avant que ce dernier ne fasse appel. Compte tenu de cette situation, et du comportement de Johnny Depp sur Pirates des Caraïbes 5, Disney a préféré se passer de ses services et partir vers d'autres horizons.

Une pétition pour le retour de Johnny Depp

Pour le moment, peu d'informations circulent sur Pirates des Caraïbes 6. Il se murmure que le film pourrait être totalement refondu avec un casting 100% féminin. Apparemment, Margot Robbie aurait d'ores et déjà été choisie pour prendre le relais.

Mais une partie des fans n'est pas d'accord avec ce choix. Après une campagne #JusticeForJohnnyDepp sur les réseaux sociaux, certains fans ont lancé une pétition pour le retour de Johnny Depp dans la saga Pirates des Caraïbes. Une partie de l'initiative consistait à créer cette fameuse pétition sur Change.org demandant à Disney de revenir sur sa décision, un peu comme ça avait été le cas avec l'affaire James Gunn. À l'heure actuelle, le papier comptabilise plus de 500 000 signatures, et compte bien atteindre le million. Voici une partie de l'intitulé de la demande :

"Il joue ce rôle depuis 2003, lorsque nous l'avons vu pour la première fois arriver à Port Royal dans son bateau avec cette musique en fond. Mais pouvez-vous imaginer Pirates des Caraïbes sans Johnny Depp ? Pas d'entrée épique, pas de dialogue humoristique. Ne savent-ils pas que sans Johnny Depp ou Jack Sparrow, ils sombreront, ils ne pourront jamais atteindre l'horizon."

Pirates des Caraïbes : La Malédiction du Black Pearl ©Disney

Et vous, pensez-vous que la saga Pirates des Caraïbes peut se passer de Jack Sparrow ?