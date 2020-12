Pirates des Caraïbes 6 : un acteur majeur de la saga défend Johnny Depp et veut son retour

Alors que le sixième film "Pirates des Caraïbes" devrait être un reboot de la franchise sans Johnny Depp, un acteur majeur de la saga a pris la défense de sa co-star dans les précédents films. Selon lui, Depp devrait être dans le long-métrage.

Pirates des Caraïbes 6, vers un reboot de la franchise

En 2003, la franchise Pirates des Caraïbes est lancée au cinéma avec La Malédiction du Black Pearl. Accompagné de Will Turner et Elizabeth Swann, joués par Orlando Bloom et Keira Knightley, le capitaine Jack Sparrow devient immédiatement un personnage culte grâce à son interprétation par Johnny Depp. Le pirate tel qu’il a été imaginé par l’acteur est sans aucun doute l’une des principales raisons de l’énorme succès de la saga. Le cinquième et dernier film en date de la franchise, La Vengeance de Salazar, est sorti en 2017.

Mais après les problèmes personnels de Depp et les accusations portées à son encontre depuis plusieurs mois, Disney a décidé de prendre ses distances avec l’acteur. La firme aux grandes oreilles a choisi de poursuivre la franchise avec un reboot plutôt qu’une suite traditionnelle. Le capitaine Jack Sparrow ne devrait donc pas apparaître dans le prochain film de la saga que le personnage a largement contribué à rendre culte. De nombreux fans des long-métrages s’offusquent de cette décision depuis qu’elle a été rendue publique. Et un acteur majeur des Pirates des Caraïbes s’est à son tour prononcé contre cette décision, prenant la défense de Johnny Depp.

Kevin McNally à la rescousse de Johnny Depp…

Avec Johnny Depp, Kevin McNally est l’un des seuls acteurs à être apparu dans tous les films Pirates des Caraïbes jusqu’à présent. Il y joue Joshamee Gibbs, le fidèle bras droit du principal protagoniste de la franchise. McNally était récemment l’invité du podcast The Respondent, présenté par Greg Ellis, qui jouait le lieutenant Théodore Groves dans trois des films de la saga. Ellis avait lui-même récemment défendu Johnny Depp devant les accusations qui pèsent sur l’acteur depuis de nombreux mois. Et l’interprète de Gibbs lui a emboîté le pas :

Qui sait ce qu’il se passe en privé. Mais en 22 ans à travailler avec Johnny Depp, je n’ai jamais rien vu qui pourrait indiquer qu’il n’est pas un homme bien.

Pirates des Caraïbes : La Malédiction du Black Pearl © Disney

Lorsqu’Ellis lui a ensuite demandé si Johnny Depp devrait revenir dans la peau de Jack Sparrow dans le sixième film, McNally a été assez clair sur la question :

"Oui" est la simple réponse à ça. Mes sentiments à ce propos sont très compliqués parce que, dans un sens, il y avait l’impression que la franchise s’était un peu essoufflée, donc un reboot est une idée raisonnable. Mais je ne pense pas qu’un reboot, si vous vous concentrez sur des personnages plus jeunes, devrait exclure Jack Sparrow.

… avant de critiquer Disney

Après avoir défendu Johnny Depp, McNally s’en est violemment pris à Disney suite à la décision du studio d’écarter l’acteur du prochain Pirates des Caraïbes après son procès pour diffamation perdu contre The Sun :

J’ai un peu d’expérience maintenant, et je ne sais pas pourquoi ils ont pris les décisions qu’ils ont prises. Je pense aussi à la cancel culture. Johnny Depp n’a pas été reconnu coupable de quoi que ce soit. Il a malheureusement perdu un procès pour diffamation contre quelqu’un qui a utilisé un terme dégoûtant et non prouvé. L’idée de s'en distancer me semble juste lâche et je n’aime pas du tout ça.

Pirates des Caraïbes : Jusqu'au bout du monde © Disney

McNally a aussi décrit l’expérience d’être le témoin de la création d’un personnage aussi iconique que le capitaine Jack Sparrow par Johnny Depp, avant de glisser un nouveau tacle à la firme aux grandes oreilles pour son choix de l’écarter du futur de la franchise :

Être là quand quelqu’un crée une légende moderne… est absolument extraordinaire. Que quelqu’un veuille jeter ça à la poubelle me semble criminel.

L’interprète de Gibbs dans la saga lancée en 2003 rejoint ainsi la liste des co-stars de Johnny Depp à avoir défendu l’acteur. Au cours des derniers mois, Penélope Cruz, qui jouait Angelica dans le quatrième film et Javier Bardem, l’interprète de Salazar dans le dernier opus, avaient entre autres pris aussi la défense de Depp.