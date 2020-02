Vous avez aimé ? Partagez :

Tout étant voué à se recycler à Hollywood, Disney projette de faire un reboot de « Pirates des Caraïbes », sans Johnny Depp. L’acteur qui incarnait Jack Sparrow pendant cinq films est réclamé par les fans pour ce nouveau film. Une pétition a même été lancée en ligne pour que la firme à Mickey change d’avis.

Quand on a découvert Johnny Depp dans Pirates des Caraïbes, ça a sonné comme une évidence. L’acteur a grandement contribué au succès de la franchise, même s’il a eu tendance à tourner en rond dans ce qu’il proposait. Au point où il devenait un peu une parodie de lui-même. Cela ne s’est pas arrangé avec les deux derniers films, qui ont démontré que Disney ne savait plus trop où aller et à tirer sur la corde. Au lieu d’insister avec un sixième opus, le studio opte pour l’option du reboot. Une idée parfaite pour continuer de surfer sur une marque tout en cherchant à renouveler les personnages et les enjeux. C’est donc sans Jack Sparrow que le film va se faire, ce qui arrange bien Disney, avec toutes les polémiques qui entourent la star. Notamment à propos de son ancienne relation avec Amber Heard et d’un comportement jugé ingérable lors de plusieurs tournages. Autant dire que Johnny Depp n’est plus sur la short-list des studios hollywoodiens.

Une pétition pour ramener Johnny Depp

Mais une partie des fans n’accepte pas qu’un nouveau Pirates de Caraïbes se fasse sans lui. Une pétition a été lancée sur Change.org pour tenter de faire bouger les choses. L’internaute à l’origine, nommée Riza Siddiqui, explique qu’elle n’imagine pas quelqu’un d’autre prendre ce rôle ou qu’un film de la franchise puisse se faire sans Depp. Disney sait que l’acteur a beaucoup contribué au succès du personnage et on ne pense pas qu’ils oseront l’utiliser avec un autre acteur dans le costume.

L’histoire, sur laquelle travaille Craig Mazin et Ted Elliott, va sûrement installer d’autres héros pour creuser une voie inédite. On s’avance peut-être, puisqu’on ne sait pas de quoi va parler le film, mais il paraît assez évident que la tendance est au renouveau. Le gros défi de ce reboot sera de faire sans Sparrow et d’arriver à mobiliser le public. Après, forcément, quelques connexions risquent de se mettre en place pour reprendre des éléments connus de l’univers. Et, qui sait, il se pourrait que quelques personnages connus fassent leur retour ! Malheureusement, il faudra se faire une raison : le Captain Jack Sparrow risque désormais d’être de l’histoire ancienne.