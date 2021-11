Pirates des Caraïbes : Geoffrey Rush a exigé d'apparaitre toujours à gauche

Pour jouer dans "Pirates des Caraïbes", Geoffrey Rush, l'interprète de Barbossa, a émis une condition insolite : figurer toujours à gauche de l'écran. Une demande étrange mais bien réfléchie...

Pirates des caraïbes : une franchise à succès

Pirates des caraïbes : la malédiction du Black Pearl débarque dans les salles françaises en 2003. Le film de Gore Verbinsky est le premier de la franchise. Après le succès du premier, l'équipe de production et les acteurs décident de signer pour une suite. Il y a finalement cinq films qui retracent les aventures du célèbre pirate Jack Sparrow.

Johnny Depp, incarne le personnage principal, l'insaisissable Jack Sparrow. L'anti-héros pirate dont on suit les aventures tout au long des films n'est pas seul sur le devant de la scène. Parmi les autres personnages phares de ce premier volet, Elizabeth Swann, Will Turner mais aussi Barbossa, respectivement interprétés par Keira Knightley, Orlando Bloom et Geoffrey Rush. Un casting impressionnant et une recette qui fonctionne. Si personne ne semblait y croire au départ, le film est un véritable succès au box-office. Les aventures de pirates maudits et l'interprétation magistrale de Johnny Depp séduisent. L'acteur a d'ailleurs eu carte blanche pour construire son personnage.

Le capitaine Barbossa avait une exigence

Un casting de choix, vient parfois avec son lot d'exigences. Ce fut notamment le cas de Geoffrey Rush. Entre 2003 et 2017, l'acteur australien prête ses traits au Capitaine Hector Barbossa. Toujours accompagné de son singe Jack, le pirate qui a trahi Jack Sparrow par le passé en paie le prix en devenant maudit. Au fil des films, les deux hommes seront tantôt ennemis, tantôt alliés et partageront l'affiche jusqu'à la fin de la franchise.

Pirates des Caraïbes : la malédiction du Black Pearl ©Disney

Une cohabitation cinématographique qui n'est pas venue sans conditions ! Car, s'il a bien voulu partager l'affiche avec ses co-vedettes, Geoffrey Rush a toutefois émis une condition : être toujours à gauche. Dans chaque film Pirates des Caraïbes, l'acteur qui joue Barbossa a demandé à être placé la plupart du temps à gauche de l'écran, et ce, surtout quand il était aux côtés de Keira Knightley. Selon lui, les spectateurs seraient habitués à regarder de gauche à droite et il voulait s'assurer qu'on le voit le premier. Malin !