Pirates des Caraïbes Le Secret du coffre maudit : cette réplique improvisée par Johnny Depp

Comme les autres opus de la saga, "Pirates des Caraïbes : Le Secret du coffre maudit" contient plusieurs répliques marquantes du capitaine Jack Sparrow. Et l’une a été improvisée par Johnny Depp.

Le capitaine Jack Sparrow de retour dans Pirates des Caraïbes : Le Secret du coffre maudit

En 2006, trois ans après la sortie de La Malédiction du Black Pearl, le deuxième opus de la saga Pirates des Caraïbes, Le Secret du coffre maudit, sort en salles. On y retrouve l’imprévisible capitaine Jack Sparrow, qui voit cette fois son passé le rattraper. Après qu’Elizabeth et Will se sont fait arrêter, ce dernier accepte de retrouver Jack pour le compte de la compagnie des Indes orientales en échange de leur liberté.

Mais de son côté, le capitaine du Black Pearl voit ressurgir du passé un vieil ennemi. Treize ans plus tôt, c’est le redoutable Davy Jones, un pirate transformé en monstre, qui lui avait permis de prendre le contrôle du Pearl. Mais en échange, Jack lui avait promis son âme. Et Jones, capitaine du Hollandais volant, a bien l’intention de revenir pour lui réclamer le paiement de sa dette. Poursuivi par le terrifiant pirate transformé en monstre, Jack va alors devoir trouver le seul objet qui pourrait lui valoir son salut : le coffre de Davy Jones…

Davy Jones (Bill Nighy) - Pirates des Caraïbes : Le Secret du coffre maudit © Disney

Johnny Depp particulièrement inspiré sur le tournage

Dès son premier jour en tant que capitaine Jack Sparrow, Johnny Depp a pris de grandes libertés créatives pour créer un personnage unique. L’acteur s’en est toujours donné à cœur joie dans la peau du pirate. Il a même avoué à plusieurs reprises que c’était le personnage qu’il prenait le plus de plaisir à jouer. Comme le rappelle Express, il a ainsi notamment déclaré par le passé :

Quand je joue le capitaine Jack, c’est rare que je ne sois pas en train de sourire, le simple fait d’être lui me fait sourire. Il peut tout faire, tout dire… ‘Salut mon ange’ Aussi impertinent qu’on peut l’être.

Et comme pour La Malédiction du Black Pearl, l’acteur s’est montré particulièrement inventif sur le tournage du deuxième opus. Il a ainsi improvisé de nombreuses répliques dans la peau du célèbre pirate. Et l’une d’entre elles est même devenue l’une des plus connues du film.

Un chambrage imaginé par Johnny Depp

Dans le dernier acte du film, Jack et l’équipage qu’il a reconstitué sur Tortuga partent récupérer le coffre de Davy Jones sur l’île où il est caché. Après une scène mémorable qui le voit notamment affronter sur une roue géante Will et James Norrington, Jack récupère le cœur de Davy Jones dans le coffre et se débarrasse de celui-ci. Il court alors vers la chaloupe avec laquelle ils se sont rendus sur l’île et cache le cœur dans un bocal en verre qu’il remplit de terre. Après d’autres difficultés, durant lesquelles Norrington subtilise le cœur, Jack repart sur le Black Pearl avec le bocal. Peu de temps après, Davy Jones apparaît à bord du Hollandais volant et s’apprête à attaquer le navire de Jack.

À ce moment, ce dernier se met à provoquer le pirate transformé en monstre. Après l’avoir appelé « tête de poulpe », il brandit au-dessus de sa tête le bocal en verre, qu’il croit contenir le cœur de son ennemi. Il se déplace alors le long du Pearl et répète à Jones qu’il a « un bocal de terre, et devine ce qu’il y a dedans ! » Or, cette partie de la séquence, et la réplique de Johnny Depp («I've got a jar of dirt » en version originale), devenue culte, ont été improvisées par l’acteur. On peut d’ailleurs voir dans le film la réaction authentique d’Orlando Bloom et Keira Knightley à l’attitude de leur costar.

Pirates des Caraïbes : Le Secret du coffre maudit © Disney

"Offrez-moi cet horizon"

Ce passage est loin d’être le seul moment de la saga improvisé par Depp. Ainsi qu’il l’a expliqué par le passé, il aime surprendre ses partenaires de jeu et le public en ajoutant certaines des idées qui lui viennent sur le tournage :

J’ai parfois une idée de réplique, et je l’incorpore dans la scène et je le dis évidemment et les autres acteurs. Les gens paniquent pendant un court instant, et ce genre de panique est fun et je pense qu’elle est importante, pour vous.

Dans le premier film, l’une des phrases les plus cultes du long-métrage a aussi été improvisée par Depp. Après avoir échappé à la pendaison grâce à Will et Elizabeth, le capitaine Jack Sparrow est de retour sur le Black Pearl. Une fois à la barre, il jette un œil à son compas, avant de lever les yeux. Il lance alors « Offrez-moi cet horizon ». Et c’est également à l’interprète du capitaine Jack Sparrow que l’on doit cette phrase.