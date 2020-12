Pixar : de nouveaux projets en développement

Alors que le Disney Investor Day battait son plein, le panel de Pixar Animation Studios s'est faufilé entre les grosses annonces de Disney Pictures et de Marvel Studios. Pas mal de choses ont été annoncées et notamment des séries, à la grande surprise des fans.

Des séries et des films en préparation chez Pixar

Avec En Avant, sorti le 4 mars 2020 dans nos salles obscures, ou encore Soul qui est prévu pour le 25 décembre de cette année sur Disney+, Pixar a fait ce qu'il fallait pour faire plaisir aux fans en cette période compliquée. Et la suite s'annonce également intéressante. Lors du Disney Investor Day, Pixar a fait plusieurs annonces sur ses prochains projets très ambitieux. Le studio d'animation a planifié trois nouveaux long-métrages et trois nouvelles séries, dont deux sont la suite de films déjà sortis il y a plusieurs années. On fait le point sur ce qui nous attend prochainement.

La série Dug Days

Tout commence avec une série Dug Days, en version originale, qui sera vraisemblablement la suite de l'histoire commencée dans le film Là-Haut de Pete Docter et Bob Peterson. Ce dernier co-réalise la série avec Edward Asner et prête notamment sa voix au personnage de Doug. Cette série d'animation se concentrera sur cet adorable chien qui semble vivre avec Carl Fredericksen. Il sera accompagné dans cette série d'autres compagnons de la même espèce, tous petits et mignons. Ce programme est prévu pour automne 2021.

Dug Days ©Disney+ Originals/Pixar

La série Cars

Alors que la trilogie débutait en 2006 avec Cars : Quatre roues et se terminait en 2017 avec Cars 3, Pixar a annoncé une série qui sortirait à l'automne 2022, se déroulant après les programmes originels. On retrouvera évidemment Flash McQueen accompagné de son fidèle ami dépanneur Martin, doublés au cinéma respectivement par Guillaume Canet et Michel Fortin dans le premier film Cars puis par Gilles Lellouche dans les deux suivants. Ce que l'on sait déjà sur la série, c'est qu'elle débutera par un road trip.

La série Win or Lose

Et enfin, Win or Lose. Ce nouveau programme original se concentrera sur une équipe de softball dans un collège qui se prépare pour un match de championnat. Cette série aura la particularité de se consacrer à un personnage différent à chaque épisode. À découvrir d'ici l'automne 2023.

Le film Luca

Le prochain film annoncé des studios Pixar s'intitule Luca. On suivra l'amitié entre un jeune garçon et une créature aquatique durant les vacances d'été sur la Riviera Italienne. Très peu de nouvelles images ont été montrées si ce n'est quelques courts extraits. Le film est prévu pour le mois de juin 2021.

Lucas ©Disney/Pixar

Le film Turning Red

Réalisé par Domee Shi, réalisatrice du court-métrage Bao oscarisé en 2018, Turning Red sera centré sur Mei, une jeune fille pleine de vie ayant la particularité de se transformer en panda roux géant lorsqu'elle est trop enthousiaste. Alors, il est vrai que sur le papier cela puisse paraître incongru mais avec Pixar, tout est possible. Très grossièrement, Ratatouille raconte l'histoire d'un jeune homme qui sait cuisiner grâce à un rat qui contrôle ses faits et gestes par l'intermédiaire de ces cheveux. Ce film a remporté l'Oscar du meilleur film d'animation en 2007. Par conséquent, Pixar est un studio plein de ressources qui sait faire rêver ses spectateurs même avec des scénarios originaux. La date de sortie est prévue pour le 11 mars 2022 aux États-Unis.

Turning Red ©Disney/Pixar

Le film Lightyear

Dernière annonce du panel Pixar, Lightyear est un film centré sur les aventures de Buzz l'Éclair, réalisé par Angus MacLane. Cependant, il faut différencier le jouet Buzz l'Éclair, que l'on retrouve dans la saga Toy Story, du personnage qui a inspiré le jouet. C'est donc un film avec un visuel différent de celui dont on a été habitué. Chris Evans, alias Captain America, doublera le ranger de l'espace. Le film devrait sortir dans les salles américaines le 17 juin 2022.