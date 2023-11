La Planète des singes 4 : une première bande-annonce impressionnante

Prévu pour mai 2024, "La Planète des singes 4" se dévoile avec une première bande-annonce visuellement impressionnante. Le film sera une suite de la trilogie initiée par "La Planète des singes : Les Origines" (2011).

La Planète des singes 4 : un projet attendu

Après cinq films sortis entre 1968 et 1973, ainsi qu'un remake signé de Tim Burton en 2001, La Planète des singes est devenu une excellente trilogie initiée en 2011 avec La Planète des singes : Les Origines. On découvrait alors un scientifique à la recherche d'un traitement pour la maladie d’Alzheimer et dont les essais se font sur des singes. De ces expériences va naître César, un chimpanzé qui, grâce au médicament et à l'apprentissage du scientifique, va développer une intelligence incroyable et même parvenir à parler. Et alors qu'une pandémie frappe l'humanité, César et les singes iront se réfugier dans la nature.

La Planète des singes 4 ©20th Century Studios

Ainsi, La Planète des singes : L'Affrontement (2014) et La Planète des singes : Suprématie (2017), les singes sont devenus les personnages principaux. La force de ces films est de parvenir à nous émouvoir devant ces animaux qui, sur certains aspects, pourraient être meilleurs que l'Homme. La conclusion était belle, mais Disney, après avoir racheté la Fox, a décidé de revenir à cet univers. Non pas avec un reboot, mais une suite : La Planète des singes 4 (Kingdom of the Planet of the Apes en VO).

Une bande-annonce qui fait envie

Ainsi, pas besoin de revenir aux origines. Comme on peut le voir avec la bande-annonce dévoilée (vidéo en une d'article), le film se déroulera de nombreuses années après les événements du précédent long-métrage. À la fin de Suprématie, César emmenait son peuple vers la liberté avant de s'éteindre. On découvre sur ces images que les choses ont bien changées depuis, avec notamment des humains revenus à l'état sauvage et réduits en esclavage. Dans le synopsis partagé par Comingsoon, on peut lire :

Certains groupes n'ont jamais entendu parler de César, tandis que d'autres ont déformé son enseignement pour construire de nouveaux empires. Dans ce contexte, un chef singe commence à asservir d'autres groupes pour trouver de la technologie humaine, tandis qu'un autre singe, qui a vu son clan se faire enlever, se lance dans un voyage pour trouver la liberté. Une jeune femme humaine (Freya Allan) sera la clé de sa quête, même si elle a d'autres objectifs.

Freya Allan - La Planète des singes 4 ©20th Century Studios

Visuellement, les effets numériques pour donner vie aux singes sont impressionnants. C'était aussi une grande qualité de la trilogie. Et on n'attendait pas moins avec La Planète des singes 4.

Au casting de ce nouveau film, on retrouve Freya Allan, révélée par son rôle de Ciri dans The Witcher, ainsi qu'Owen Teague (Ça) et Peter Macon (The Orville). Kevin Durand, William H. Macy et Dichen Lachman sont également présents. Côté réalisation, on va revoir Wes Ball à l'œuvre après sa trilogie Le Labyrinthe. On retrouve d'ailleurs des similitudes dans les décors, dans ce monde où la nature a repris ses droits.

La Planète des singes 4 est prévu pour une sortie en salles le 22 mai 2024.