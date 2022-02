Planète Terreur : c'est quoi le format Grindhouse ?

En 2007, quelques semaines après le film "Boulevard de la Mort", le terrible "Planète Terreur" sort dans les salles françaises. Deux long-métrages connectés sous l'appellation "Grindhouse". Mais au fait, c'est quoi le cinéma Grindhouse ?

Planète Terreur : Quentin Tarantino et Robert Rodriguez s'associent

Quentin Tarantino et Robert Rodriguez entretiennent une amitié de longue date. Les deux hommes ont travaillé ensemble à plusieurs reprises que ce soit sur Groom Service, Une nuit en enfer ou encore Sin City. Mais en 2007, ils décident d'aller plus loin et produisent un diptyque culte et totalement inédit.

Cherry (Rose McGowan) - Planète Terreur ©Dimension Films

Quentin Tarantino réalise Boulevard de la mort. Porté par Kurt Russell, le long-métrage sort le 6 juin 2007 dans les salles françaises. Un mois plus tard, le 14 août, le public français peut découvrir Planète Terreur, réalisé par Robert Rodriguez. Boulevard de la mort suit le quotidien de quatre femmes qui vont devoir affronter Stuntman Mike, un dangereux conducteur qui prend son pied à tuer de jeunes femmes innocentes sur la route. Avec Planète Terreur, Robert Rodriguez parodie les films de zombies avec un casting absolument dantesque : Josh Brolin, Quentin Tarantino, Bruce Willis ou encore Rose McGowan. Deux œuvres emblématiques qui forment un diptyque unique en son genre sous l’appellation Grindhouse.

C'est quoi le Grindhouse ?

Avec ces deux long-métrages, Robert Rodriguez et Quentin Tarantino cherchent à rendre hommage au cinéma alternatif et aux séries B qui ont bercé leur adolescence. Si les deux œuvres ont le sous-titre "un film Grindhouse", c'est parce que les deux cinéastes leur offrent un clin d’œil appuyé. Dans les années 1960-1970, les Grind House étaient des petits cinémas de quartier qui diffusaient toute la nuit des films alternatifs souvent très violents, à caractère sexuel, et de petite facture. Certaines de ces compagnies de production allaient même jusqu'à proposer des doubles séances pour des événements spéciaux. Généralement, ces doubles films étaient entrecoupés de bandes annonces. Une démarche que les deux artistes ont cherché à recréer.

Planète Terreur ©Dimension Films

Ainsi, Quentin Tarantino et Robert Rodriguez, respectivement avec Boulevard de la mort et Planète Terreur, ont proposé un double programme identique à ceux diffusés dans le cadre d'exploitation Grindhouse. Si en France, les deux films sont sortis séparément, aux États-Unis, les deux cinéastes ont reproduit le système de diffusion Grindhouse. Les spectateurs américains ont en effet pu assister à la diffusion successive de Boulevard de la mort et Planète Terreur dès le 6 avril 2007. Les deux long-métrages étaient alors entrecoupés de fausses bandes-annonces pour respecter au maximum la méthode Grindhouse.

Si le public français n'a pas eu la chance de voir ces faux teasers, aux États-Unis, le public pouvait ainsi découvrir Werewolf Women of the S.S de Rob Zombie ; Thanksgiving d'Eli Roth, ou encore Don't d'Edgar Wright. Et parmi ces bandes-annonces, il y avait également les toutes premières images de Machete, trois ans avant la sortie du film porté par Danny Trejo. Dommage que les exploitants français aient été frileux face à la démarche des deux artistes, et ont préféré séparer les deux œuvres. Quant à Planète Terreur, il débarque dès aujourd’hui sur Netflix.