Plus fort que La Reine des Neiges ? Vaiana 2 pourrait pulvériser tous les records

Les prédictions américaines sont plus qu’optimistes quant au succès en salles de Vaiana 2. Les spécialistes du marché pensent même que le dessin animé pourrait battre un record.

Un film très attendu dans les salles du monde entier

Huit ans après son carton dans les salles obscures du monde entier, le film d’animation Vaiana s’apprête à dévoiler sa suite. Malgré les années passées, le succès semble intact pour l’univers créé par Disney. En témoigne les chiffres ahurissants obtenus par la première bande-annonce. En mai dernier, Vaiana 2 entrait dans l’histoire en devenant le trailer le plus vu de Disney Animation et Pixar. En 24 heures, il avait déjà été vu plus de 178 millions de fois.

Un présage de bon augure à quelques jours de sa sortie partout dans le monde. Et plus particulièrement aux États-Unis, où le film réalisé par David Derrick Jr., Jason Hand et Dana Ledoux Miller sort lors des vacances de Thanksgiving.

Cette période de l’année est une période charnière pour les salles de cinéma outre-Atlantique. Les Américains peuvent bénéficier d’un week-end de cinq jours, propice à aller au cinéma. Et les chiffres annoncés pour ce long week-end sont énormes.

Vaiana, en passe de battre un record détenu par La Reine des neiges ?

C’est le moment idéal pour Vaiana 2 de faire un carton monstre au box-office domestique. La suite sortira en effet le 27 novembre prochain (la même date que pour la France) afin de profiter au maximum des vacances US. Selon plusieurs cabinets d’analyses américains, Vaiana 2 pourrait devenir le film le plus lucratif de Thanksgiving de tous les temps.

Les estimations de NRG et MarketCast, via The Hollywood Reporter, prévoient un démarrage record situé entre 125 et 135 millions de dollars. Si les estimations se concrétisent, le film porté par Dwayne Johnson ferait mieux que le précédent record détenu depuis 2019 par La Reine des neige 2. Le deuxième volet des aventures de Elsa, Anna et Olaf était sorti une semaine avant les vacances de Thanksgiving mais avait explosé les compteurs en amassant 125 millions de dollars pour son premier week-end.

À titre de comparaison, Vaiana (2016) était également sorti une semaine avant la fête américaine mais avait récolté 82,1 millions de dollars. Le dessin animé avait fini sa course au box-office en ayant engrangé 687 millions de dollars à l’international. Par ailleurs, le directeur des cinémas AMC, Adam Aron, pense que Vaiana 2 pourrait faire mieux que Vice Versa 2 et ses 1,46 milliard de billets verts.