Plush : Kev Adams impliqué dans une sombre affaire de film NFT, il répond

Au printemps 2022, Kev Adams annonçait le lancement d'un projet inédit et ambitieux. Un an après, le projet est au point mort, ses porteurs ne donnent plus aucune nouvelle, et environ 1,5 million d'euros apportés par quelques 700 investisseurs se sont volatilisés...

Kev Adams, film fantôme et NFT

Le comédien et producteur Kev Adams fait actuellement les gros titres pour son implication dans l'échec d'un projet de film d'animation, Plush, dont le financement devait être assuré par des ventes de NFT ("jeton non fongible", aussi appelé "titre de propriété numérique", ndlr). Mais comme le révèle Mediapart dans une enquête publiée le 23 avril 2023, cette initiative s'est révélée être un parfait fiasco, avec des centaines d'investisseurs qui ont totalement perdu leur mise, pour un montant global estimé à environ 1,5 million d'euros.

Le film, Plush, auquel devait prendre part Kev Adams et duquel le comédien s'était fait le promoteur principal, devait se trouver un budget de 60 millions d'euros. Pour rassembler cette somme, 50 000 NFT ont été mis en vente, au prix unitaire de 1250 euros. Une annonce faite par Kev Adams lui-même le 14 mai 2022 via une vidéo live Instagram, accompagné du porteur du projet, dissimulé dans un costume d'un personnage. Pour les acheteurs, les bénéfices annoncés sont séduisants. En effet, les titulaires de NFT Plush pourront voter sur le scénario, seront crédités au générique, et se partageront 80% des profits générés par l'exploitation du film.

La société créée pour produire le film, Illuminart, voit grand. Elle évoque en effet un très important retour sur investissement puisqu'elle table sur des recettes mondiales s'élevant à 700 millions de dollars. Kev Adams, très impliqué dans le projet, déclarait ainsi aux potentiels intéressés lors de discussion en live :

Je pense que ça aura du succès. (…) On a la chance d’avoir un casting français qui est hors norme, meilleur que n’importe quel autre film d’animation qu’on ait eu en France », a ajouté la star de l’humour. « Je soutiens ça car j’aurais aucun mal à dire à ma propre famille d’en acheter, c’est loin d’être une arnaque. (source Mediapart)

Près d'1,5 million d'euros volatilisé et un projet à l'arrêt

Les 50 000 images d'ours en peluche, stars du film, mis en vente une première fois durant le mois de mai 2022, n'ont attiré que quelques 700 acheteurs, pour un montant investi estimé à environ 1,5 millions d'euros. Kev Adams et son partenaire et ami Fabien Tref, porteurs du projet, n'ont pas caché que le film serait produit à l'unique condition que la totalité du budget - 60 millions - soit financée par la vente des NFT.

NFT Plush ©Illuminart

L'annonce avait été faite en grande pompe, avec un événement pendant le Festival de Cannes 2022, et la présentation d'un casting vocal prestigieux avec Kev Adams donc. Mais aussi Éric Judor, Gérard Darmon, Audrey Lamy, Camille Lellouche ou encore Gims... Mais depuis la fin juillet 2022, aucune nouvelle déclaration n'a été faite sur le projet. Et tous ses canaux de communication sont fermés. Pour un des investisseurs contactés par Mediapart, Wylem, la pilule ne passe pas :

C’est vrai on a investi et on s’est fait avoir (...) Une fois qu’ils ont récolté assez d’argent, ils ont coupé toute communication.

Incompétence, escroquerie, opacité de la fiscalité de Dubaï, pure volatilité du marché des cryptomonnaies ? La société Illuminart, immatriculée à Dubaï et dont Fabien Tref, investisseur et entrepreneur aux activités troubles, est le gérant et unique actionnaire, n'a pas renouvelé sa "business licence", qui expirait en février 2023 et le montant de la vente NFT récolté s'est bien volatilisé. Les acheteurs, pour la plupart ignorants à l'origine que leur investissement atterrirait à Dubaï, ne sont par conséquent pas protégés par le droit français et européen. Une très mauvaise publicité pour l'acteur de Les Profs et de Maison de retraite, qui a tenu à répondre :