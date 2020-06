PNL : Netflix annonce un projet secret avec le duo

PNL feat Netflix, un duo qui a tout pour provoquer la hype. La plateforme américaine et le groupe qui trône au sommet du rap français viennent de conjointement teaser une collaboration dont on ne sait rien. Mais même sans ça, on est déjà morts d'impatience !

PNL et Netflix s'associent Dans le monde du rap, les featuring entre les artistes sont souvent des valeurs ajoutées permettant de réunir les forces. Celui qui se profile entre PNL et Netflix a tout d'une réunion de poids lourds entre deux acteurs dominants dans leur domaine. À l'aide d'un teaser d'à peine 5 secondes publié en même temps par les deux concernés, Twitter vient tout simplement de chavirer. Un logo QLF (Que La Famille, célèbre mantra du duo) en mode jeu vidéo rétro. Puis ? Plus rien d'autre. C'est effectivement maigre dans l'immédiat mais rien que l'idée de savoir que quelque chose se prépare suffit à embraser les fans. Un documentaire ? Une fiction développée en commun? Une série inspirée de la vie des rappeurs ? Ça pourrait être tout ça, comme complètement autre chose. D'autant plus qu'il faut se rappeler que PNL a pris pour habitude de ne jamais donner d'interview. Est-ce qu'ils vont accepter de s'ouvrir pour Netflix ? Difficile de l'affirmer, soit ils tentent enfin de le faire avec un énorme coup médiatique, soit ils trouvent un chemin annexe pour faire d'eux autrement. Dans tous les cas, c'est déjà réussi de ce point de vue. Par ailleurs, la référence aux jeux vidéo interroge parce qu'on imagine que le projet en question aura un rapport proche ou éloigné avec ça. Si vous êtes familiers avec la musique de Tarik et Nabil, vous savez que plusieurs références à la culture vidéoludique sont à apprécier dans leurs morceaux (le morceau Shemnue, par exemple). Un match parfait entre deux as de la communication S'il y a bien un point commun à noter entre PNL et Netflix, c'est leur habileté pour communiquer avec une extrême dextérité. À chaque fois que le duo de frangins doit annoncer quelque choses à ses fans, il passe par des procédés qui vont forcément susciter l'attention. On repense à cette fois où ils ont lancé un live en direct de l'espace en amont de leur troisième album, l'extraordinaire Deux Frères. Pour Netflix, là aussi le niveau est haut comme en atteste la qualité des trailers ou les interventions sur les réseaux sociaux. Quand ces deux se rejoignent, ça donne un début de promotion comme celui que l'on vient d'avoir. Mais des informations plus concrètes ne devraient pas tarder à tomber...