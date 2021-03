Podium sur NRJ 12 : retour sur la suite avortée de la comédie culte

Benoît Poelvoorde se prend pour le sosie de Claude François dans "Podium", comédie culte signée Yann Moix. Un succès populaire qui aurait pu avoir une suite, avec la mise en avant d'un personnage secondaire. Pourquoi ce second film n'a finalement pas vu le jour ?

Podium : une irrésistible comédie populaire

Février 2004, la France s'emballe pour Podium. Il s'agit du premier long-métrage de Yann Moix, que l'on connaissait avant comme écrivain et journaliste. Pour son passage derrière la caméra, il décide d'adapter l'une de ses propres oeuvres. Et le coup est réussi. Le film fait plus de trois millions d'entrées en France et s'impose comme une comédie efficace sur un thème très franco-français : Claude François. L'icône continue de fasciner encore des années après sa mort et ses chansons traversent les époques.

Dans Podium, ce n'est pas directement lui que l'on retrouve, mais son sosie. Le souvent génial Benoît Poelvoorde campe avec délectation Bernard Frédéric, un banquier qui voue un culte au célèbre chanteur. Il fait un jour la rencontre de Couscous, un homme qui se rêve en sosie de Michel Polnareff. Les deux hommes aspirent à participer à la Nuit des sosies, un événement télévisé qui doit permettre à Bernard de prouver qu'il est le meilleur dans sa catégorie. À condition de trouver des Claudettes ! Mais en parallèle, son doux rêve va mettre en péril son mariage...

Bernard Frédéric (Benoît Poelvoorde) - Podium ©Mars Distribution

Comédie populaire par excellence, Podium doit sa réussite à son concept mais aussi à un Benoît Poelvoorde en feu. L'acteur vampirise l'attention et ne laisse que quelques miettes à ses partenaires. Néanmoins, le personnage de Couscous arrive à tirer parfois la couverture à lui. On retrouve dans ce rôle un amusant Jean-Paul Rouve qui s'éclate en sosie délirant de Polnareff. Ce dernier aurait même pu avoir son heure de gloire dans une suite.

Où t'es ? La suite où t'es ?

Si le premier film est adapté d'un roman, un second a été envisagé avec un scénario totalement original. Après le succès de Podium, Yann Moix et les producteurs ont eu l'envie commune de prolonger l'expérience. Hélas, ils n'avaient pas exactement la même vision du projet. Le réalisateur souhaitait que Jean-Paul Rouve revienne et s'empare du rôle principal. Le vrai Michel Polnareff avait été contacté et avait donné son accord pour participer au film. Le scénario devait raconter la rencontre entre le chanteur et son sosie - ce qui n'était pas possible avec le disparu Claude François. Bernard Frédéric devait aussi avoir un petit rôle mais il n'était plus du tout la star principale. Le pitch aurait raconté comment Couscous prenait la place de son idole lors d'une tournée et devenait incontrôlable.

Podium ©Mars Distribution

Pendant longtemps, l'existence de cette suite a été régulièrement évoquée dans les médias. Le projet était en bonne voie au début des années 2010. Mais une énorme divergence entre le réalisateur et les producteurs l'a empêché de se concrétiser. Si le premier a insisté pour se focaliser sur Michel Polnareff et rester dans la veine de Podium, les seconds voulaient se focaliser sur une star plus actuelle afin de toucher un public plus jeune. Leur choix se portait sur Stromae. Une idée qui allait totalement à l'encontre des intentions de Yann Moix, qui a préféré jeter l'éponge. Le réalisateur n'avait pas l'admiration nécessaire pour l'artiste et a préféré ne pas être impliqué dans cette production.

Dommage que les producteurs aient voulu imposer ce cap, alors que Podium avait prouvé que l'on pouvait rassembler du monde dans les salles avec un chanteur ancien. De plus, le personnage de Couscous était déjà introduit auprès des spectateurs et Jean-Paul Rouve reste l'un des acteurs les plus populaires en France. Il existait des raisons solides de croire en un niveau succès. Désormais, on peut dire que ce projet de suite est passé pour de bon à la trappe.