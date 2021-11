Point Break : le scénariste du film culte révèle le destin de Johnny Utah (Keanu Reeves)

À la fin du film culte "Point Break", Johnny Utah, joué par Keanu Reeves, jette son badge du FBI et s'éloigne. Vers de nouveaux horizons ? C'est ce que le film suggère. Tout récemment, W. Peter Iliff, a écrit un scénario pour une série qui prendrait la suite du film, et a ainsi donné des informations sur le personnage de Johnny Utah.

Un film culte et une fin ouverte

En 1991, Kathryn Bigelow présente son quatrième long-métrage et se révèle au monde entier. Point Break, qui met en scène la star Patrick Swayze et le prometteur Keanu Reeves, est alors un grand succès critique et commercial, et un modèle de film d'action. Son histoire de braqueurs - surfeurs est devenue culte, et a fourni beaucoup d'idées à de nombreux films d'action sortis par la suite, avec son duo flic infiltré - braqueur de l'extrême. Le premier Fast and Furious par exemple s'inspire directement de ce concept.

À la fin de cette histoire musclée de braquages et de sports extrêmes, Bodhi disparaît en surfant la vague de ses rêves, et Johnny, l'agent du FBI infiltré devenu son ami, s'éloigne sur la plage et jette son badge à la mer. Évidemment, les fans du film se sont toujours demandés ce qu'il pouvait ensuite advenir de ce célèbre personnage. Le catastrophique remake sorti en 2015 n'a logiquement rien apporté de nouveau, et la question reste donc encore et toujours ouverte. Mais on en apprend aujourd'hui un peu plus, avec l'écriture d'une série qui prendrait la suite du film. Un scénario écrit par W. Peter Iliff, le scénariste du film original, à qui on peut donc faire confiance quand il s'agit d'évoquer le destin de Johnny Utah.

Point Break ©20th Century Fox

Johnny Utah de retour ?

Difficile de faire suite à un film aussi légendaire. Mais dans la frénésie actuelle d'extension d'univers et l'explosion des catalogues des plateformes de streaming, l'opportunité est trop réelle pour ne pas au moins tenter quelque chose. C'est ainsi que W. Peter Iliff, à l'écriture du Point Break de 1991 et de son remake, a révélé dans un épisode du podcast Script Apart qu'il avait écrit un scénario pour une suite en série, centrée sur la fille de Johnny Utah. Première information, le héros interprété par Keanu Reeves a donc, après ses aventures avec Bodhi, connu les joies de la paternité. Mais le scénariste en dit plus :

Johnny Utah a été porté disparu. Son corps n'a pas été retrouvé et il est donc considéré mort depuis plusieurs années. Il y a un mystère autour de l'endroit où on l'aurait vu pour la dernière fois, et on va le découvrir : il n'est pas mort. Il y a une plus grande histoire autour de ça, avec sa fille elle aussi agente du FBI et infiltrée dans un mouvement éco-terroriste, ce qui est un thème à la mode aujourd'hui.

L'idée de ce scénario est de reproduire l'intrigue, en la modernisant, du premier film, avec une héroïne infiltrée et donc la question de savoir de "quel côté du badge" elle se trouve vraiment. Si on ajoute à cette idée la dimension familiale, avec un Johnny Utah de retour alors qu'on le pensait mort, une série Point Break pourrait avoir un peu de substance. Mais problème, Johnny Utah sans Keanu Reeves c'est problématique, et c'est à ce niveau que ça coince.

Pas de série Point Break sans Keanu Reeves

C'est aujourd'hui la société Alcon Entertainment qui détient la licence et le nom Point Break, et c'est cette même société qui a donc produit le remake de 2015. Un échec critique et commercial qui a largement refroidi la société de production pour de potentielles suites. À moins que Keanu Reeves ne s'attache au projet en tant que producteur exécutif, ce qui a été posé comme condition par Alcon Entertainment...