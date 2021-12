Pokemon Detective Pikachu : avez-vous repéré ce clin d'œil à Maman, j'ai raté l'avion ?

Sorti en 2019, « Pokemon : Detective Pikachu » a connu un bon retour de la part du public et des fans du jeu dont il est adapté. Le saviez-vous, cependant ? Le film partage un point commun avec le long-métrage culte « Maman, j'ai raté l'avion ».

Pokemon Detective Pikachu : Pika Pika !

Inutile de rappeler que Pokemon est une franchise qui a marqué l'univers des jeux vidéo et de la japanimation. Lancée en 1996 par Satoshi Tajiri via le premier jeu Pockets Monsters Vert et Rouge, la saga vidéoludique japonaise est depuis longtemps draguée par Hollywood.

C'est ainsi qu'en juillet 2016, Legendary Pictures et The Pokemon Company International trouvent un accord pour adapter Détective Pikachu, spin-off de la série de jeux principale et centré sur le personnage phare de la franchise : Pikachu.

Premier film en prises de vues réelles de la franchise, Pokemon : Detective Pikachu suit donc Tim Goodman, jeune étudiant qui part à la recherche de son père disparu. Il est accompagné dans son aventure par Pikachu (interprété par Ryan Reynolds).

Pokemon : Detective Pikachu ©Legendary Pictures

Un clin d'œil à Kevin McAllister

Un film-live Pokemon se doit évidemment d'accumuler quelques références bien connues des fans de l'univers de la saga. Rien d'étonnant par conséquent à croiser Mewtwo, Carapuce ou Bulbizarre. Toutefois, on ne s'attendait pas à retrouver un clin d'œil à Maman, j'ai raté l'avion.

La séquence survient lorsque Tim pénètre dans l'appartement de son père pour y trouver des indices. La télé, allumée, passe alors le film Angels with Filthy Souls. Un long-métrage fictif mis en scène par Chris Columbus pour les besoins de son film Maman, j'ai raté l'avion.

Souvenez-vous : ce film qui n'a jamais existé, est suivi par Kevin dans Maman, j'ai raté l'avion ainsi que sa suite Maman, j'ai encore raté l'avion. La violence de ses séquences a d'ailleurs inspiré ce dernier à effrayer ceux qui venaient l'ennuyer.

Hommage au chef d'œuvre de 1990 ou simple hasard ? Dans un entretien accordé à Kotaku, Rob Letterman, le metteur en scène du film expliqua que pour les besoins de cette scène, un film complet sur Youtube était nécessaire. C'est alors que l'équipe du film Pokemon : Détective Pikachu est tombée sur le film Maman, j'ai raté l'avion, disponible en entier sur le site. Elle a, par la suite, pu obtenir les droits d'autorisation afin de diffuser le film fictif Angels with Filthy Souls.

Une référence drôle par conséquent, pour tous les fans assidus du film de Noël le plus célèbre au monde.