Pokemon Detective Pikachu : certaines blagues de Ryan Reynolds ont été censurées

Première adaptation en prises de vues réelles de la célèbre licence japonaise « Pokemon », "Pokemon : Detective Pikachu" fut un carton au box-office. Si le film est classé tous publics, Ryan Reynolds (qui interprète Pikachu) aurait aimé aller un peu plus loin dans le langage graveleux.

Pokemon Detective Pikachu : attrapez-les tous

En 2016, Hollywood s'attaque au jeu vidéo Détective Pikachu tirée de la licence Pokemon afin d’en faire un long-métrage. Réalisé par Rob Letterman (Gang de requins, Chair de Poule : le film), le premier long-métrage en prises de vues réelles de la licence peut compter sur une grande star en la personne de Ryan Reynolds qui est choisi pour interpréter le personnage principal en lui prêtant sa voix et en l'incarnant en capture de mouvement. Le reste du casting est complété par des valeurs montantes du cinéma américain telles que Justice Smith ou bien encore Kathryn Newton.

Pokemon : Detective Pikachu suit Tim Goodman qui part à la recherche de son père, mystérieusement disparu. Cependant, le détective privé était associé à Pikachu. Tim et ce dernier collaborent donc pour résoudre cette affaire. Mais rien ne sera facile.

Pikachu (Ryan Reynolds) - Pokemon : Detective Pikachu ©Legendary Pictures

Detective Deadpool

Depuis Deadpool, Ryan Reynolds est non seulement devenu un acteur plus sollicité que jamais, mais il a surtout multiplié les rôles de personnages vulgaires. Sauf que Pokemon : Detective Pikachu est un film dont la cible principale est un jeune public. L’acteur canadien a donc dû mettre un peu d’eau dans son vin.

En effet, comme il le déclarait dans une interview donnée à Comicbook, il aurait aimé que le long-métrage ressemble à ceux de Martin Scorsese tels que Mean Streets ou bien Les Affranchis. À savoir du crime, de la violence et de l’humour noir. L’acteur aurait même proposé sa contribution pour modifier quelques éléments du script, et même livrer quelques blagues crues. Seulement, tout n’est pas passé :

Certaines blagues étaient un peu PG-13, à la limite du Rated R. Ça n'a pas fonctionné.

Au final, Ryan Reynolds est resté dans les clous afin que le film puisse être vu par les enfants et leurs parents.