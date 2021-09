Pokemon : Netflix serait en train de développer un nouveau film live

Netflix serait actuellement en train de développer un film live action « Pokémon » qui sera directement lié à la future série TV. À l'inverse, le projet n'a aucun rapport avec le précédent film « Pokemon : Detective Pikachu ».

Pokemon : un retour en force

La création de l'univers Pokemon remonte à 1996. Il s'agit d'une franchise inventée par Satoshi Tajiri. À la base, Pokemon est une gamme de jeux vidéo, édités par Nintendo. Selon les propres statistiques de la firme, les jeux Pokemon se sont vendus à plus de 250 millions d'unités rien pour l'année 2010. Face à un tel succès, la licence a rapidement été développée et dérivée sous forme de séries animées, de téléfilms, de films, de mangas et bien évidemment de cartes à jouer.

Pokemon ©TV Tokyo

L'une des adaptations les plus célèbres demeure évidemment la série animée créée en 1997 par Kunihiko Yuyama. Un show de 1159 épisodes qui retrace le parcours de Sasha, Pikachu et leurs amis contre la Team Rocket. La dernière adaptation marquante en date remonte à 2019, quand le cinéaste Rob Letterman a décidé de dériver l'univers sous forme d'un film en version live avec Pokémon Détective Pikachu.

Bientôt un nouveau film ?

Depuis le lancement de Pokemon GO en 2016, la licence Pokemon a eu un regain d'énergie à travers le monde. On sait également que Netflix développe actuellement une série en live action, une première pour la franchise. Selon The Illuminerdi, Netflix serait également en train de développer un film Pokemon en prises de vue réelles, qui sera lié à cette fameuse série live action. Pour le moment, personne ne sait si le long-métrage sera diffusé avant ou après la série.

Detective Pikachu ©Warner Bros

Cette décision est en tout cas une suite logique. Actuellement Netflix continue sa campagne pour adapter des formats animés en versions lives. Il y a déjà eu par le passé les films comme Death Note, Bleach ou encore Fullmetal Alchemist. Prochainement il y aura également des séries live One Piece et Cowboy Bebop. C'est ainsi totalement logique de voir Pokemon lui aussi passer de l'animation au format live. Reste maintenant à savoir de quelle manière Netflix va s'éloigner du film de la Warner Bros, qui avait été relativement bien reçu par les critiques. Côté box-office, le film avait rapporté plus de 433 millions de dollars de recettes. En attendant, un nouveau film d'animation débarque le 8 octobre prochain, et on vous laisse avec la bande-annonce :