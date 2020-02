Police : découvrez la bande-annonce du film avec Omar Sy et Virginie Efira

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

En relation Police

Après « Blanche comme neige », Anne Fontaine revient au cinéma avec son nouveau film « Police ». Une plongée dans le quotidien compliqué de trois fonctionnaires de police, avec notamment Omar Sy et Virginie Efira.

Le mercredi 1er avril, Police sortira dans les salles françaises, en même temps qu’il ouvrira la 12ème édition du Festival international du film policier de Beaune, et y concourra aussi. Réalisé par Anne Fontaine, Police met en scène des valeurs très sûres du cinéma français avec Virginie Efira, Omar Sy et Grégory Gadebois. Si on connaît bien les deux premiers noms, Grégory Gadebois n’est pas pour autant un inconnu, puisqu’il est un acteur de théâtre et de cinéma de premier ordre. On a pu notamment et récemment le voir dans Pupille, et surtout dans J’accuse, où il livre une performance remarquable face à Jean Dujardin.

C’est l’histoire de trois flics dans un Kangoo…

Anne Fontaine est une pourvoyeuse très talentueuse de films français, dans ce que le cinéma dit « français » a de très réussi. On lui doit bon nombre de scénarios et de films remarqués comme, pour n’en citer que quelques-uns, La Fille de Monaco, Entre ses mains, Marvin ou la belle éducation… Pour Police, elle revient avec un film mêlant des drames personnels et une intrigue on ne peut plus policière : trois agents de police, à Paris, sont chargés de convoyer à l’aéroport un réfugié politique (Payman Maadi), qui doit être reconduit à la frontière. Dans le Kangoo, voiture iconique de la Police Nationale, où ils ont pris place, chacun va faire son examen de conscience sur la conduite de la mission…

Ce sera, a priori, l’occasion de voir Omar Sy dans un rôle différent de ceux auxquels on s’est habitués, et de retrouver de nouveau Virginie Efira dans un rôle dramatique, un registre où elle brille de mille feux. La bande-annonce laisse transparaître une ambiance tendue et intimiste, où sont effleurées les vies de chacun des trois policiers. Au plus près des visages, avec une caméra qui veut saisir « à l’os » la réalité d’un métier et la personnalité des gens qui l’exercent, Police, cette fois-ci correctement orthographié, pourrait bien faire sensation.

Police, le 1er avril 2020 au cinéma. La bande-annonce en tête d’article. Retrouvez ici toutes nos bandes-annonces.