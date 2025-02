Police : quand Virginie Efira aidait Omar Sy pour la scène de sexe

Dans "Police" d'Anne Fontaine, sorti en 2020, Omar Sy se met à nu dans une de ses plus belles performances. Avec comme nouveauté pour l'acteur, une véritable séquence d'amour. Un exercice pour lequel il a pu compter sur l'aide de sa partenaire Virginie Efira.

Un film de premières

Avant Police, sorti en 2020, Anne Fontaine comptait déjà dix-sept longs-métrages à son actif. Mais cette nouvelle réalisation est une première pour elle, dans la mesure où elle explore le monde policier avec les destins croisés de quatre individus, trois policiers et un réfugié politique qu’ils sont chargés de reconduire à la frontière. En l’occurence l'aéroport de Roissy, où un avion l’emmènera dans son pays et vraisemblablement à sa mort. Les trois gardiens de la paix sont exceptionnellement chargés de cette mission, qui n’est pas du tout dans leurs attributions…

Police ©Studiocanal

Drame social et intime développé dans un cadre policier, Police est notamment porté par Gregory Gadebois, Omar Sy, Virginie Efira et l’acteur iranien Payman Maadi. Si Anne Fontaine a déjà tourné avec Gregory Gadebois et Virginie Efira, c’est une autre première pour elle qui dirige Omar Sy pour la première fois. Pour l’acteur et l’actrice, c’est aussi leur toute première collaboration à l’écran.

« L’idée, c’est de dédramatiser tout ça et d’y aller… »

Omar Sy et Virginie Efira sont aujourd'hui deux des plus grandes stars du cinéma français. Mais si l’actrice a maintenant une solide expérience en matière de scènes de sexe, ce n’est pas le cas de l’acteur, pas du tout amateur de l'exercice. Dans Police, leurs personnages tombent amoureux l’un de l’autre et partagent des moments intimes. Une partie du tournage qui n’a ainsi pas été facile pour Omar Sy, et qui a reçu une aide bienvenue de sa partenaire. Celle-ci racontait au Journal du dimanche :

Omar a fait peu de personnages sexués jusqu'ici. Il a ce grand corps et cette virilité évidente, mais il a un regard d'enfant et c'est très intéressant. C'est vrai que ce n'est pas évident de partager une intimité avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. L'idée, c'est de dédramatiser tout ça et d'y aller, même si ce n'étaient pas non plus des scènes très très chaudes...

Aristide (Omar Sy) - Police ©Studiocanal

Intelligemment, Anne Fontaine offre à Omar Sy l'exploration d'un registre inédit où il doit transmettre par des regards, un usage de son corps différent, retenir d'abord ses mots. Et c'est par ailleurs dans ces scènes d'intimité qu'on redécouvre, de manière cependant moins ludique, plus sexué et vulnérable, le registre connu, celui enjoué et souriant qui a fait la popularité de l'acteur. Lui-même disait de cette expérience :