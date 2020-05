Popeye : le film d'animation est de retour en développement

Son retour était annoncé depuis des années mais Popeye s'est fait attendre. Le film d'animation revient dans l'actualité avec un développement qui reprend son cours. Cette fois, le mangeur d'épinards aux gros bras se prépare à revenir par la grande porte, sur grand écran.

Un grand mystère ce film Popeye. En 2012, Sony annonçait qu'un long-métrage animé mené par Genndy Tartakovsky était en préparation. Nous avions même vu des premières images lors d'une vidéo qui présentait des tests. Tout semblait bien se dérouler, le personnage de Popeye n'a pas non plus été essoré par le passé avec des adaptations, ce qui rendait ce projet assez attrayant. Mais Sony a préféré l'abandonner et Genndy Tartakovsky n'était plus désiré pour porter sa propre vision de l'univers. Le réalisateur n'a pas perdu son temps depuis cet échec, en s'occupant de la trilogie Hôtel Transylvanie. Des films qui ont bien fonctionné et qui donne, aujourd'hui, envie à Sony de rappeler l'intéressé pour relancer Popeye.

D'après Comingsoon cette aventure version animée du personnage créé par E.C. Segar reprend son développement. On ne sait pas ce qu'il va rester du début des travaux effectués et si la vision souhaitée à l'époque sera la même. Cette nouvelle version arrive des dizaines d'années après le film de Robert Altman qui était, lui, tourné en version live. On se rappelle du regretté Robin Williams dans le rôle principal. Au lieu de retenter l'expérience live, c'est l'option animée qui est privilégiée. Une meilleure décision, de notre point de vue, pour ne pas tomber dans un résultat kitsch.

Popeye revient avec ses épinards et ses muscles

Très ancré dans l'imaginaire collectif, Popeye est connu pour sa force et ses gros bras. Héros attachant mais pas forcément très intelligent, il mise sur son physique dans la plupart des cas. On le connaît comme un marin et c'est sous cette forme que le long-métrage devrait le présenter. Nous devrions aussi le voir en train de consommer des épinards, une nourriture qui lui est vitale pour entretenir sa condition physique. L'intrigue étant encore inconnue, elle s'appuiera logiquement sur des personnages importants de la mythologie Popeye. Que ce soit le méchant Brutus ou la compagne du héros, Olive.

Aucune date de sortie n'est encore communiquée. Au stade de l'année où nous en sommes et avec la crise sanitaire, Popeye devrait pouvoir sortir en 2021 ou plus tard dans les salles obscures.