Pornhub : une date de sortie pour le sulfureux documentaire de Netflix

Netflix va diffuser un documentaire qui s'intéresse à la foisonnante industrie de la pornographie, et tout particulièrement au cas du célèbre site Pornhub.

A la découverte du X

Avec le documentaire Pornhub : Gros plan sur le géant du sexe, Netflix risque bien de frapper un grand coup. Ainsi, le long-métrage à venir s'intéresse au fameux site de vidéos pornographiques, créé en 2007. À la réalisation de ce projet de prime abord osé, mais surtout engagé, on retrouve la cinéaste et productrice Suzanne Hillinger. Fait notable, l'équipe en charge du film est très majoritairement de sexe féminin.

Pornhub : Gros plan sur le géant du sexe ©Netflix

Comme le révèlent nos confrères de Variety, le documentaire permettra de lever le voile sur les nombreux scandales qui ont entaché la réputation de l'hébergeur. Malgré ces derniers, Pornhub s'inscrit aujourd'hui comme l'une des destinations phares des amateurs du genre. Classé dans le top 15 des sites les plus consultés au monde, la plateforme fondée par Mindgeek touche, comme on peut le lire dans un communiqué de Netflix, "une audience très large, tandis que la société empoche des milliards de dollars".

Géant aux pieds d'argile

Pornhub est depuis quelques temps sous le feu des critiques. De nombreuses plaintes visent la plateforme pour des faits ô combien graves. Revenge-porn - vidéos mises en ligne sans le consentement d'un parti -, trafic d'images et vidéos pédopornographiques... En raison de ces polémiques, Pornhub s'est vu retirer ses comptes sur Twitter et Instagram. De leur côté, les entreprises Visa ou encore Paypal ont coupé les ponts avec lui. Au cours du documentaire de 93 minutes, des militants, acteurs et actrices ou autres anciens employés répondront sans filtre aux questions de l'équipe. Selon Suzanne Hillinger, Pornhub : Gros plan sur le géant du sexe ouvrira le débat sur plusieurs points. Il interrogera le concept même de l'hébergeur, qui génère des sommes astronomiques grâce à des vidéos exclusivement postées par les internautes.

Qui a, et qui devrait avoir le pouvoir dans les environnements de ce type ?

La cinéaste confie "espérer" que le documentaire lancera de réelles conversations et réflexions, notamment au sujet du consentement. Des débats qu'elle aimerait voir naître aussi bien sur le net que dans la vie de tous les jours.

Pornhub : Gros plan sur le géant du sexe sera disponible dès le 15 mars sur Netflix.