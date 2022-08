Pour l'honneur d'un fils : Stéphane Bern en totale immersion pour son rôle

Stéphane Bern est à l'affiche du téléfilm "Pour l'honneur d'un fils" sur France 3. Il incarne un commandant de l’armée de l’Air qui perd son fils, également engagé dans l'armée, lors d'une opération sur le terrain. Un rôle pas évident pour l'animateur télé qui a dû suivre une préparation particulière.

Pour l'honneur d'un fils : Stéphane Bern au cœur d'une lourde histoire

Réalisé par Olivier Guignard, Pour l'honneur d'un fils diffusé sur France 3, met en scène l'animateur et écrivain Stéphane Bern. Les téléspectateurs qui ont l'habitude de le voir dans Secrets d'histoire ou bien de l'entendre à la radio au micro d'Europe 1, le retrouveront dans un rôle très touchant. Ce n'est pas la première fois qu'il joue la comédie. On a déjà pu voir Stéphane Bern faire des apparitions au cinéma mais aussi dans des fictions télé comme la série L'Art du crime ou encore Meurtres en Lorraine.

Dans le téléfilm Pour l'honneur d'un fils, l'animateur télé incarne le commandant Paul Leclerc, un ancien pilote de chasse qui forme les militaires à l’utilisation des drones d’observation. Lors d’une opération sur le terrain en Afrique, son fils Guillaume, engagé comme commando au sol, est tué. Si l’enquête conclut assez rapidement à un tir ennemi, Paul ne peut se résoudre à cette hypothèse. Quelque chose cloche et il compte bien découvrir quoi. Alors que sa quête de vérité devient obsessionnelle, Paul ne doit négliger aucune piste parmi les ennemis de la France et malheureusement peut-être, parmi ses amis. Découvrant peu à peu la vérité, il lutte contre la tentation de faire justice lui-même. Après avoir subi le traumatisme de la mort de son fils, il prend le risque de perdre tout le reste.

Pour l'honneur d'un fils ©France TV

Un rôle de taille !

Pour incarner ce personnage autoritaire Stéphane Bern avait beaucoup de pression. C'est sur la base aérienne de Cognac, où sont stationnés les fameux Reaper de notre armée de l’Air, que Stéphane Bern a pu rentrer dans la peau de Paul Leclerc. Pour être le plus juste possible dans ce rôle de commandant et d'ancien pilote de chasse spécialiste des drones lourds, il a été accompagné durant le tournage. Il a donc eu droit à une préparation particulière pour maîtriser la gestuelle et le vocabulaire associé à la fonction. C'est ce qu'il explique dans une interview dédiée au Ministère des armées :

Outre l’entraînement au tir avec un instructeur, j’ai bénéficié des précieux conseils des pilotes de chasse et du commandement de la base, tant pour la gestuelle que pour les termes employés dans les dialogues. D’ailleurs le scénario avait été lu, relu et validé par les services de l’armée de l’Air.

"L’uniforme aide à entrer dans le rôle"

Dans cette fiction, Stéphane Bern sera accompagné de Constance Dollé (commandant Maïwen Castel), Bruno Debrandt (Franck Carava) et Julie-Anne Roth (Marion Croze), entre autres. Le passionné d'histoire a pris plaisir à se glisser dans la peau de ce père de famille militaire. Grace aux nombreux uniformes qu'il porte dans l'unitaire, Stéphane Bern a pu appréhender son rôle du mieux possible :

Ce qui est vrai, comme comédien, c’est que l’uniforme aide à entrer dans le rôle. Immédiatement, il se passe quelque chose lorsque vous l’enfilez avec les épaulettes et la fourragère. Le cadre joue beaucoup également, en l’occurrence la base aérienne de Cognac, les hangars avec les drones Reaper. Je voulais être digne de l’image de notre armée de l’Air. Particulièrement dans son action en OPEX, et paraître crédible dans ce rôle de commandant de base aérienne. La pression était forte, mais l’encadrement militaire m’y a fortement aidé, par ses conseils et sa formidable empathie.

Les téléspectateurs découvriront sa performance sur France 3 dans Pour l'honneur d'un fils.