Pour te retrouver : c'est quoi ce téléfilm M6 sur l'autisme avec Laëtitia Milot ?

Rock : l'hommage au James Bond de Sean Connery par Michael Bay

Si évidemment Sean Connery ne pouvait pas apparaître explicitement comme James Bond dans "Rock", Michael Bay a tout de même nourri son film de clins d'oeil pour y faire une belle référence. Avec quelques lignes de dialogues glissées ça et là et un dernier plan magique sur l'inoubliable interprète de 007, le réalisateur réussit un hommage subtil et finalement émouvant.