Pourquoi Demi Moore regrette-t-elle ce rôle culte malgré un salaire historique ?

En relation Striptease

Demi Moore est revenue sur un moment marquant de sa carrière dans une récente interview accordée au New York Times, dans laquelle elle évoque son rôle dans Striptease (1996) et le cachet record de 12,5 millions de dollars qu'elle avait touché à l'époque. Bien que ce montant ait fait d'elle l'actrice la mieux payée d'Hollywood, elle décrit aujourd'hui cette expérience comme un "cadeau empoisonné", marquant le début d'une période difficile dans sa carrière. Malgré ce salaire historique, le film a été un échec critique et commercial, affectant durablement son image à Hollywood.