Pourquoi Hitchcock a toujours refusé de rencontrer Spielberg ?

Ce n’est pas parce que vous êtes l’un des cinéastes les plus réputés au monde que vous pouvez facilement rencontrer votre idole. Steven Spielberg en a fait les frais, puisqu’Alfred Hitchcock a toujours refusé de le rencontrer malgré l’admiration qu’il lui portait.

Alfred Hitchock très cru pour décrire Steven Spielberg

Steven Spielberg est un grand fan d'Alfred Hitchock. Inspiré par l’énorme carton des Dents de la mer en 1975, le jeune Spielberg a alors tenté de rencontrer le réalisateur de Fenêtre sur cour et de Psychose sur le tournage de son dernier film, Complot de famille, qui sortira un an plus tard. Selon l’auteur du livre de 2001 Tales of Hollywood, Stephen Schochet, la routine matinale du cinéaste anglais a été interrompue par « un jeune homme non-invité qui rôdait autour du plateau de son film. » Celui que l'on surnomme le Maître du suspense aurait alors appelé un membre de l’équipe de tournage pour qu’il le fasse partir. Selon Schochet, le jeune homme n’était autre que Spielberg, qui avait aussi essayé de rencontrer son idole sur le plateau du Rideau déchiré, soit dix ans auparavant !

Des années plus tard, l’acteur Bruce Dern, qui a joué dans Complot de famille, a corroboré la version de Schochet. Dans ses propres mémoires, Things I’ve Said, But Probably Shoudn’t Have, sorties en 2014, Dern raconte avoir essayé de convaincre Hitchock de le laisser lui présenter Spielberg. Il témoigne ainsi de son rôle d’intermédiaire : « Je lui ai dit : Vous êtes son idole. Il veut seulement s’asseoir avec vous et parler pendant cinq minutes. » Mais du propre aveu de l’acteur, Hitchcock a toujours refusé sa demande. Dern explique ensuite pourquoi, révélant les paroles très crues et surprenantes du cinéaste pour expliquer son refus :

Il m’a dit, « C’est bien le garçon qui a fait le film de poisson ? Je ne pourrais jamais m’asseoir et parler avec lui… parce que quand je le regarde je me sens comme une p***. »

Comme il l’explique dans la suite de son livre, Dern a alors demandé au réalisateur anglais pourquoi il considérait que Spielberg lui faisait cet effet, ce à quoi Hitchcock a répondu :

Parce que je fais la voix de l’attraction des Dents de la mer . Ils m’ont payé un million de dollars. Et je les ai pris, et je l’ai fait. Je suis tellement une p***. Je ne peux pas m’asseoir et parler à celui qui a fait le film de poisson. Je ne pourrais même pas toucher sa main.

Malgré les propos d’Hitchcock, qui était le troisième plus gros investisseur dans le parc d’Universal Studios, il ne semble pas y avoir de traces de la narration du réalisateur dans l’attraction en question. Mais ce dernier pourrait avoir fait référence au trailer qu’il avait enregistré pour le tour d’Universal Studios Hollywood, dans lequel apparaissaient des extraits de l’attraction des Dents de la mer. Quoi qu’il en soit, le Maître du suspense avait justement une dent contre Spielberg, et il n’a jamais changé d’avis et accepté de le rencontrer.