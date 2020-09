Pourquoi je vis : qu'ont pensé les proches de Grégory Lemarchal du téléfilm de TF1 ?

"Pourquoi je vis" est le téléfilm très attendu de TF1 diffusé lundi 7 septembre qui retrace la vie de Grégory Lemarchal. Le chanteur, grand gagnant de la Star Academy, est décédé en 2007, à seulement 23 ans, des suites de la mucoviscidose. Découvrez ce qu'ont pensé les parents de Grégory Lemarchal de ce biopic, ainsi que l'ex-compagne du chanteur, Karine Ferri.

Pourquoi je vis, une soirée dédiée à Grégory Lemarchal

Lundi 7 septembre, TF1 diffuse Pourquoi je vis, le biopic événement sur Grégory Lemarchal. Le téléfilm retrace le parcours du chanteur, grand gagnant du télé-crochet Star Academy en 2004. Celui-ci est malheureusement décédé trois ans plus tard des suites de la mucoviscidose à seulement 23 ans. De la découverte de sa maladie par ses parents à ses prestations les plus marquantes à la télévision, Pourquoi je vis, réalisé par Laurent Tuel, retrace la vie du chanteur aussi bien au devant qu’en dehors de la scène. Après la diffusion du téléfilm, un documentaire sur le parcours de Grégory Lemarchal sera diffusé. Ces programmes seront donc une occasion de sensibiliser davantage le public à la mucoviscidose.

Mickael Lumière, jeune acteur, a été choisi pour interpréter le rôle de Grégory Lemarchal. Odile Vuillemin et Arnaud Ducret vont tous les deux interpréter Pierre et Laurence Lemarchal, les parents du chanteur.

Les parents de Grégory Lemarchal se confient

Pierre et Laurence Lemarchal sont connus pour leur combat et notamment leur association qui porte le nom de leur fils. Malgré cela, il a fallu du temps pour qu’ils acceptent de voir leur vie, et surtout celle de leur fils, dans un film. Ils se sont longuement confiés au Parisien :

Quand on nous a approchés il y a deux, trois ans, voir quelqu’un incarner Grégory était insupportable. On a évolué, on s’est dit que le téléfilm risquait de se faire sans nous. Les producteurs se sont rapprochés de nous avec bienveillance, et c’était avec TF 1, qui a toujours soutenu l’association.

Ces derniers se sont confiés à la télé à travers les années pour parler de la maladie dont souffrait leur fils. Ils ne voulaient donc aucune erreur quant à la dépiction de la mucoviscidose à l’écran :

On voulait qu’il n’y ait pas d’erreur sur les soins. Il fallait voir la kiné respiratoire, les aérosols, le masque à oxygène, car c’est le quotidien d’un malade de la mucoviscidose.

Après avoir accepté, les parents du chanteur se sont impliqués dans la production du film. Cependant cela n’a pas été facile, notamment quand ils ont découvert qui allait jouer leur fils :

Micka (...) cela a été une évidence. Il avait tout capté de Gregory : son regard, sa gestuelle. Mickaël faisait le play-back de « SOS d’un Terrien en détresse » et « Et maintenant », et on a pleuré.

Laurence Lemarchal a pu rencontrer Odile Vuillemin qui l’incarne dans Pourquoi je vis, et échanger avec l’actrice sur son ressenti avec beaucoup d'émotion :

Lui raconter et faire un bond trente-cinq ans en arrière, quand on a découvert que Grégory était malade, a demandé un travail sur soi. Je lui ai dit qu’elle avait été mon psy. Elle m’a aidée.

Ces échanges ont été d’une grande aide pour les proches de Grégory Lemarchal, qui ont subi pas mal de “chocs” et de “pleurs” pendant ce tournage. Pourquoi je vis est un hommage à Grégory Lemarchal, mais c’est tout autant un combat contre la mucoviscidose qui ne s’arrête jamais :

J’aimerais toucher les nouvelles générations. Tant qu’on entendra la voix de Grégory, le combat contre la mucoviscidose ne s’éteindra pas ! On espère sensibiliser à nouveau les gens et qu’ils nous aideront encore, car il reste beaucoup à faire. La Maison de Grégory ouvrira en 2021, et il va falloir la faire vivre pour accueillir 400 patients par an.

Karine Ferri, l'ex-compagne de Grégory Lemarchal, a également témoigné son soutien, et son admiration pour Mickaël Lumière dans un touchant post Instagram :