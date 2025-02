Pourquoi le nouveau film James Bond met-il si longtemps à sortir ?

La franchise James Bond est un pilier du cinéma d’action, mais les fans attendent désormais depuis 2021 le prochain opus, après la sortie de "Mourir peut attendre". La question qui se pose est la suivante : pourquoi ce retard ? Plusieurs facteurs, combinés, expliquent pourquoi le prochain film James Bond tarde tant à arriver sur les écrans.

Des bouleversements dans l’industrie et les tensions créatives

L’acquisition de Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) par Amazon en 2021 a entraîné un changement majeur dans la gestion de la franchise James Bond. Amazon, en devenant le propriétaire des droits de distribution des films James Bond, a modifié les dynamiques internes de la production. Traditionnellement gérée par Eon Productions, une société dirigée par Barbara Broccoli et Michael G. Wilson, la franchise est désormais sous la houlette d’un géant du numérique. Si Barbara Broccoli et Michael G. Wilson gardent un contrôle créatif total, l’arrivée d’Amazon a causé des frictions entre les producteurs historiques et le géant technologique.

Des tensions sont apparues autour des objectifs commerciaux d’Amazon, notamment avec des propositions visant à exploiter davantage la franchise via des produits dérivés ou même des adaptations sur les plateformes de streaming. Barbara Broccoli a exprimé sa frustration face à ces approches, critiquant le modèle commercial d’Amazon, jugé trop centré sur les algorithmes et la rentabilité immédiate. Cette vision divergente de la manière dont la franchise devrait évoluer a mis en pause de nombreux projets liés à James Bond, créant ainsi un retard dans le processus de production.

À ce jour, aucun nouveau film James Bond n'a été annoncé. Le dernier long-métrage de la saga, Mourir peut attendre, le dernier de l'ère Daniel Craig, est sorti au cinéma en 2021.

À l'échelle de la franchise, la plus longue attente entre deux films a été de six ans : entre la sortie de Permis de tuer (1989) et celle de GoldenEye (1995). Il est donc possible que le 26ᵉ film de la saga voie le jour en 2027.

Le casting du nouveau James Bond et l’impact de la pandémie

Le choix du prochain acteur pour incarner James Bond est un autre facteur majeur expliquant ce retard. L'acteur devant endosser ce rôle emblématique doit non seulement posséder un charisme unique, mais aussi avoir la capacité de s'engager dans plusieurs films sur une période prolongée. Cela rend le processus de casting particulièrement complexe. De nombreux noms ont circulé pour incarner l'agent secret, mais la pression pour choisir l'acteur idéal a retardé les décisions. Des candidats comme Tom Hardy, Tom Hiddleston ou encore Aaron Taylor-Johnson ont été évoqués, mais aucun casting n’a été confirmé à ce jour.

En octobre 2022, Barbara Broccoli et Michael G. Wilson avaient déclaré qu'ils ne voulaient pas d'un "James Bond jeune".

À cela s’ajoutent les changements dans le modèle économique du cinéma. L’essor des plateformes de streaming a transformé la manière dont les films sont produits et distribués, avec des attentes grandissantes pour des sorties simultanées ou des projets spécifiquement conçus pour le streaming. La franchise James Bond, pourtant ancrée dans le cinéma traditionnel, doit désormais naviguer dans un environnement où la distribution en salles et la diffusion sur des plateformes concurrentes s’affrontent. La gestion de cette transition est d’autant plus complexe lorsque l’on parle d’une franchise de cette envergure, avec des attentes extrêmement élevées de la part du public.