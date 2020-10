Power Rangers : des films et des séries sont en développement

Le ratage de Dean Israelite en 2017 n'a pas été suffisamment fort pour enterrer les Power Rangers. L'équipe de héros a été annoncée sur le retour pour un nouveau film, mais c'est en réalité un plan bien plus grand que met en place Hasbro, avec Jonathan Entwistle au centre.

Les Power Rangers se dirigent vers une nouvelle adaptation...

Figures populaires de la pop culture, les Power Rangers sont une équipe américaine dérivée des Super Sentai japonais : une team de super-héros habillés avec des costumes colorés. Leur caractérisation passe grandement par la couleur qu'ils portent. Sous le casque se trouve des jeunes gens, recrutés pour combattre des lourdes menaces qui pèsent sur l'Humanité. S'ils ont chacun des capacités différentes et une personnalité à eux, c'est la combinaison de leurs forces qui prédomine.

Les pauvres Power Rangers n'ont jamais été gâtés au cinéma. Il y a eu quelques tentatives en prises de vue réelles, avec deux aventures au cinéma dans les années 90. L'inaugurale, titrée sobrement Power Rangers, le film, a accédé au statut de film culte, puis la suite s'est vautrée. En 2017, Lionsgate se lance dans un reboot qui fait un bide avec seulement 142 millions de dollars rapportés au box-office mondial. Un tel échec aurait pu faire comprendre qu'il valait mieux laisser la licence tranquille. Que nenni ! Hasbro s'entête et met sur les rails un tout nouveau projet. Reboot ou suite ? C'est la première option qui serait envisagée, avec Jonathan Entwistle (le créateur de la série The End of the F***ing World) en charge de la mise en scène et Patrick Burleigh au scénario. Le casting du précédent film ne sera normalement pas de retour - aux dernières nouvelles -, pour tirer un trait sur le passé.

... Et un univers étendu !

D'après The Hollywood Reporter, Hasbro croit fort en un retour des Power Rangers puisque ça serait un univers étendu qui devrait voir le jour. Jonathan Entwistle ne sera pas seulement le réalisateur d'un film, il a été désigné pour bâtir un ensemble connecté qui passera par le grand et le petit écran. Une formule qui employée par Disney pour le Marvel Cinematic Universe et qui commence à devenir populaire pour quiconque veut élargir une franchise. La télévision devient un terrain de jeu prisé, avec l'explosion des plateformes de SVOD et des productions qui rivalisent (financièrement et artistiquement) avec le cinéma. Cette grande décision pour les Power Rangers s'explique par l'acquisition d'eOne par Hasbro, et une envie de profiter des marques détenues pour concevoir des adaptations. Autant dire que les Rangers colorés sont des parfaits clients pour y avoir droit.

Que plusieurs films voient le jour, on peut le comprendre. Il suffit d'installer une équipe et de la lancer dans plusieurs aventures. Rien de bien exceptionnel, on attend d'ailleurs de savoir de quoi le scénario pourrait parler. Mais, en ce qui concerne le petit écran, on se demande comment la déclinaison va se passer. Est-ce que nous aurons droit à des programmes qui vont se concentrer sur un seul membre, comme des préquels ? Ou est-ce que l'équipe entière va intervenir à la télévision ? L'option animation n'est pas à exclure. Le mystère reste entier pour le moment.

La pression est sur le prochain film

Si le développement de l'univers connecté doit déjà avoir commencé pour forger une vision d'ensemble, les résultats financiers du tout premier film seront une donnée primordiale. S'il échoue, la firme pourrait revoir sa copie. Ça a été le cas avec le Dark Universe d'Universal suite à l'échec de La Momie. Tout le monde veut reproduire l'exploit de Marvel avec son tentaculaire MCU, sauf que dans les faits, personne à ce jour n'est parvenu à construire un ensemble qui puisse tenir la comparaison.