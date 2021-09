Predator 5 : tout ce que l'on sait du nouveau film

Le tournage de « Predator 5 » vient de se conclure. Produit par Disney, voici tout ce que l’on sait du projet. Réalisé par Dan Trachtenberg, le projet est pour le moment intitulé « Skulls » et devrait logiquement sortir courant 2022.

Predator : les pires ennemis des Aliens sont de retour

Pour revenir aux origines de la licence Predator, il faut remonter en 1987, quand le cinéaste John McTiernan décide de réaliser Predator avec Arnold Schwarzenegger en rôle principal. Le film devient rapidement culte, est nommé une fois aux Oscars et rapporte plus de 98 millions de dollars (pour un budget de 15 millions). La 20th Century Fox décide donc de dériver le personnage au sein de sa propre saga. En 1991, Stephen Hopkins met en scène Predator 2 avec Danny Glover. Le long-métrage reçoit des critiques majoritairement négatives mais rapporte tout de même 57 millions de dollars de recettes au box-office. C’est aussi la première fois que le lien entre les Predators et les Xénomorphes (les créatures d’Alien) est fait.

The Predator ©20th Century Fox

Il faut ensuite attendre 2004, puis 2007, pour voir les Predators revenir dans les deux crossovers Alien vs Predator. Des séries B qui n’ont clairement pas séduit les foules. Puis, en 2010, Nimrod Antal propose une nouvelle aventure en solitaire pour les Predators, qui affrontent cette fois l’équipe d’Adrien Brody. Enfin, le dernier opus en date de la franchise, The Predator, est sorti en 2018 sous la direction de Shane Black.

Skulls : le tournage est terminé

Maintenant que la 20th Century Fox a été rachetée par Disney, c’est le studio aux grandes oreilles qui gère la licence Predator. Et contre toute attente, un nouveau film va prochainement voir le jour. En effet, Disney a chargé Dan Trachtenberg, le metteur en scène de 10 Cloverfield Lane, de s’occuper de ce nouveau volet de la saga Predator. Pour le moment intitulé Skulls, ce 5ème film Predator vient tout juste de terminer son tournage. C’est, Jeff Cutter, le directeur de la photographie, qui a confirmé cette nouvelle en publiant un cliché du tournage sur son compte Instagram. Il en a profité pour rappeler que Amber Midthunder tiendra le rôle principal du long-métrage. L’artiste accompagne son image de la légende suivante :

Et c'est terminé pour Skulls ! Je ne remercierai jamais assez Dan Trachtenberg de m'avoir invité dans ce voyage épique et de m'avoir fait confiance pour réaliser sa vision pour ce film ! Merci à un excellent casting dirigé par Amber Midthunder, Dakota Beavers et Dane Diliergo. Et beaucoup d'amour à un brave équipage de Calgary pour avoir plongé la tête la première avec nous !

Predator 5 sera un prequel se déroulant pendant la guerre de Sécession, bien avant les événements du film original. L’histoire devrait suivre une femme Comanche qui s’oppose aux normes de sa société en rêvant de devenir guerrière. Un Predator va débarquer sur ses terres et assassiner les membres de sa tribu. Elle va donc avoir l’occasion de faire ses preuves.

Le meilleur film de la franchise ?

À l’heure actuelle, le projet s’intitule Skulls, mais il s’agit d’un titre provisoire. Dan Trachtenberg n’a donné aucune information supplémentaire concernant le titre de son œuvre. Le scénario a été écrit par Patrick Aison et le long-métrage est produit par John Davis. Ce dernier a par ailleurs promis au micro de Collider que ce nouveau film allait sans aucun doute surpasser les autres :

Ce sera, je crois, le deuxième meilleur, voire le premier... ou il sera peut-être égal au premier. J'ai l'impression que le premier était un film merveilleux et intéressant et je sais ce qui a fonctionné. J'ai l'impression que nous n'y sommes plus jamais retournés. Nous nous sommes retrouvés dans des endroits différents. Je pense que c'est un complément digne du premier film. Ça va être aussi bon.

On espère que ce ne sont pas des paroles en l’air, surtout après l’échec critique et financier de The Predator. Réponse, normalement, courant 2022 !