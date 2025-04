Predator Badlands : un trailer ultra stylé pour le retour de la saga au cinéma

Après avoir réussi à convaincre de nombreux fans de la saga Predator avec "Prey", Dan Trachtenberg dévoilera cette année son nouveau film centré sur les célèbres créatures, "Badlands". Celui-ci se dévoile avec de premières images.

La saga Predator se poursuit avec Badlands

John McTiernan ne pensait peut-être pas lancer une franchise lorsqu’il a dévoilé son film Predator en 1987. Pourtant, depuis, l’univers du long-métrage s’est largement étendu. À ce jour, les Predators, de redoutables créatures extraterrestres, sont apparus dans sept films en comptant les deux crossovers avec la franchise Alien. Le dernier en date, Prey, a été très bien reçu à sa sortie en 2022.

Le réalisateur de Prey, Dan Trachtenberg, a donc eu l’occasion de raconter une nouvelle histoire au sein de cet univers. 20th Century Studios lui a confié les rênes d’un nouveau Predator, intitulé cette fois Badlands. Jusqu’à présent, ce nouvel opus était très mystérieux. Mais il se dévoile désormais avec une première bande-annonce.

Un Predator qui part à la chasse de « l’adversaire ultime »

D’un point-de-vue esthétique, la bande-annonce de Badlands nous propose de superbes images. Et elle nous introduit à un nouveau Predator, qui part à la chasse d’un ennemi qui s’annonce redoutable. Car le personnage joué par Elle Fanning le présente comme « quelque chose qu’il est impossible de tuer ». Ce qui nous devrait nous donner un affrontement épique entre les deux créatures.

Selon son synopsis officiel, Badlands prend place sur une planète lointaine. Et alors que Prey nous proposait de retourner au XVIIIème siècle, ce nouvel opus se déroule cette fois dans le futur. Il se concentre sur un jeune Predator qui a été exclu de son clan. Celui-ci trouve toutefois une alliée lorsqu’il rencontre la mystérieuse Thia, et part s’aventurer en territoire hostile afin de faire face à « l’adversaire ultime ».

Killer of Killers sortira avant

Aux côtés d’Elle Fanning, qui interprète Thia, Dimitrius Schuster-Koloamatangi a été choisi pour jouer le prédateur dans Badlands. Si vous souhaitez découvrir le film de Dan Trachtenberg, il faudra vous rendre dans les salles en fin d’année. Le long-métrage sortira le 5 novembre prochain en France.

Mais avant cela, Dan Trachtenberg nous dévoilera un film d’animation situé dans le même univers. Intitulé Killer of Killers, il s’agira d’un film à sketches. Il nous présentera trois des plus féroces guerriers de l’Histoire devant faire face à un Predator à trois époques différentes. La première sera une Viking, le second un ninja et le troisième un pilote de la Seconde Guerre mondiale. Le film sortira le 6 juin sur Disney+.