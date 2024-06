Le prochain film Predator a trouvé son actrice principale et c'est un très bon choix !

Il y a du mouvement du côté de la saga "Predator". Un nouveau film est en développement, par le réalisateur de "Prey", et avec une nouvelle actrice pour interpréter le terrible extraterrestre.

Predator : un nouveau film titré Badlands

Depuis 1987, Predator a connu plusieurs suites qui n'ont pas toutes été à la hauteur. Néanmoins, la dernière proposition en date, Prey (2022), a été une très bonne surprise. Un film qui se déroule longtemps avant le premier (en 1719) et qui met en scène une jeune Comanche qui doit affronter le Predator qui menace sa tribu. Une idée originale et bien menée par Dan Trachtenberg à la réalisation, et avec Amber Midthunder excellente dans le rôle principal. Le seul regret qu'on pouvait avoir, est que le film soit sorti directement sur Disney+ en France. Aux États-Unis, c'est sur Hulu que Prey avait battu des records d'audience.

Les retours ont donc été bons et ont conforté 20th Century Studios dans leur idée de continuer à développer la licence. Pour cela, le studio souhaite encore faire confiance à Dan Trachtenberg, qui développe actuellement (avec son co-scénariste Patrick Aison) un nouveau film titré Badlands. Deadline a rappelé que, jusqu'à présent, rien n'a été dévoilé concernant l'intrigue de ce projet. La seule chose qui est sûre, c'est que le Predator sera toujours là pour une chasse mortelle. D'après le média américain, Badlands ne sera pas la suite de Prey, mais une nouvelle œuvre de l'univers de Predator, qui se déroulera dans le futur. Ce qui ne veut pas dire qu'un Prey 2 ne verra jamais le jour.

Elle Fanning va affronter l'extraterrestre

Qui dit nouveau film, dit évidemment nouveau casting. Et il semblerait que Badlands ait trouvé sa tête d'affiche - à mettre à côté de celle du terrible extraterrestre. Toujours d'après les sources de Deadline, c'est Elle Fanning qui aurait été choisie. Un choix de qualité, et en même temps étonnant lorsqu'on voit certains de ses films précédents. Que ce soit dans Les Proies, Maléfique, The Neon Demon ou même la série The Great, l'actrice ne dégage pas forcément l'image d'une femme d'action. Ce qui rend son casting intéressant, car on pourra ainsi la voir dans un tout autre registre.

La production de ce prochain film Predator en est encore à ses débuts. Il faudra donc attendre encore un moment avant de voir le tournage débuter. Pour patienter, une autre créature iconique du cinéma reviendra bientôt sur les écrans avec Alien : Romulus, prévu pour le 14 août 2024. D'ailleurs, les deux univers s'étaient croisés avec les films Aliens vs Predator (2004 et 2007).