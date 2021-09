Predator : pourquoi Jean-Claude Van Damme a été viré du premier film ?

Une autre star du cinéma d'action aurait pu figurer au casting de "Predator" : Jean-Claude Van Damme. Sa participation s'est mal terminée puisqu'il s'est fait virer durant la production. Découvrez les raisons derrière son départ prématuré.

Predator : le jour où Jean-Claude Van Damme s'est fait virer du tournage

Predator de John McTiernan est un film de science-fiction culte qui a lancé un univers dont on n'a pas fini d'entendre parler. Inutile de rappeler en profondeur les tenants et aboutissants d'un scénario que l'on connaît sur le bout des doigts. En quelques mots, il narre l'affrontement en pleine jungle entre un groupe de soldats et une entité extraterrestre impitoyable. Arnold Schwarzenegger a décroché l'un des meilleurs rôles de sa carrière et il aurait pu se retrouver face à une autre star connue dans le cinéma d'action.

Lors de la préparation du film, Jean-Claude Van Damme est engagé comme cascadeur. À cette époque, dans les années 80, il n'est pas encore une célébrité reconnue et devait tourner dans Predator en se glissant dans le costume du mythique alien. Quand il se joint au projet, le design de la bestiole est très différent de celui que l'on connaît. Elle est moins imposante, moins charismatique, comme en atteste le cliché ci-dessous :

Photo du précédent design du Predator

Le costume, quant à lui, est un calvaire à porter. Il y a trois ans, Jean-Claude Van Damme expliquait chez The Hollywood Reporter qu'il faisait trop chaud à l'intérieur et, surtout, qu'il était dangereux. Un jour, le producteur Joel Silver lui demande de faire une cascade mais l'intéressé refuse de s'exécuter, en sentant qu'il y avait un énorme risque de se blesser. Ce refus est mal passé, il a quitté le projet et un autre cascadeur a été engagé pour prendre sa place. Son intuition était bonne puisque son remplaçant s'est effectivement blessé. À la suite de ces événements, le costume a été revu et il est devenu celui que l'on connaît tous.

Une autre version un peu différente de son renvoi

De passage dans The Murder Master Music Show, l'acteur Bill Duke a confirmé que Jean-Claude Van Damme a été débarqué à cause de cette histoire de costume mais il apporte une version un peu différente de celle que l'on vient de vous expliquer :

Il portait une combinaison furtive et ils l'ont accroché à des fils puis il a volé dans les arbres. Il s'est évanoui deux fois à cause de la déshydratation. Le producteur a dit : "Si tu t'évanouis à nouveau, je vais te virer !". Deux semaines passent et le mec s'évanouit encore une fois. Le producteur vient et le vire. Ce mec était Jean-Claude Van Damme.

Il aurait pu regretter de ne pas être affilié à ce film qui a marqué la culture populaire. Sauf que tout s'est bien goupillé pour lui puisqu'il a enchaîné avec Bloodsport, le long-métrage qui l'a fait entrer dans une autre dimension.