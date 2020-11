Predator : un nouveau film est en préparation

Monstre mythique du cinéma fantastique, le Predator n'a pas toujours eu des films à la hauteur de sa classe. Sa dernière sortie, sous la direction de Shane Black, est loin d'avoir fait l'unanimité. La Fox (et Disney, par extension) se lance dans un nouveau film avec déjà un réalisateur désigné.

Predator : un alien qui a du style

Retour en 1987. À l'époque, John McTiernan n'est pas aussi connu que maintenant. Il n'est qu'au début de sa carrière et nous livre dans les salles le film Predator. Un groupe de gros bras mené par Arnold Schwarzenegger se retrouve aux prises avec une menace redoutable au coeur d'une jungle d'Amérique centrale. Ils vont comprendre que ce n'est pas contre un homme qu'ils se battent mais un extraterrestre.

Au lieu de sortir un spectacle bourrin et abrutissant, John McTiernan a, en réalité, signé un chef-d'oeuvre. On peut parler longuement de sa mise en scène, de sa maîtrise impeccable de la tension. Sauf que l'argument numéro un, c'est le Predator ! Un alien venu d'une autre planète qui se plaît à chasser ses proies avec des armes variées et un arsenal de gadgets. Son look n'y est pas pour rien dans l'admiration qu'a le public pour lui. Il est, certes, le méchant. Mais qu'est-ce qu'il a la classe.

Un nouveau film sur les rails

La dernière fois que le Predator est apparu sur nos écrans, c'était dans le film de Shane Black sorti 2018. De nombreuses attentes étaient placées en lui parce qu'il entendait s'inscrire comme une suite et non pas comme un renouveau. Mais le projet est passé par une production vraiment chaotique, avec une phase de reshoots conséquente. Ça ne laissait présager rien de bon et The Predator n'est pas vraiment resté dans les mémoires.

Avant lui, c'est Predators de Nimród Antal qui a reçu un accueil similaire. Espérons que le prochain coup sera de meilleure qualité car Deadline annonce qu'un nouveau film est en préparation. Il deviendra le cinquième opus de la saga, si l'on excepte les rencontres avec les Xénormorphes dans les Alien vs Predator. N'ayez crainte, le projet se développe chez 20th Century Studios. Disney détient les droits de la licence depuis le rachat de la Fox mais pas question de mêler l'alien à cette marque familiale.

Patrick Aison a été engagé pour écrire un script qui ne devrait pas prolonger le travail de Shane Black. On le comprend, vu la réception critique moyenne de celui-ci et un score au box-office qui grimpe à peine au-dessus de 160 millions de dollars. Il est cependant encore trop tôt pour savoir dans quelle direction va aller ce projet. L'idée à éviter est de rejouer l'affrontement avec des militaires dans la jungle. Impossible pour quiconque de répéter le schéma de McTiernan avec autant de maestria. Alors autant cherche à s'en éloigner le plus pour ne pas souffrir de la comparaison. Le film sera notamment attendu pour ses potentiels ajouts à la mythologie.

À défaut d'avoir des informations sur le script, Deadline affirme que c'est Dan Trachtenberg qui a été choisi pour être à la mise en scène. Le réalisateur n'a qu'un seul film à son actif : 10 Cloverfield Lane. On a pu voir dedans tout son talent pour manier le suspense avec des moyens limités. Ce film Predator sera dans un autre style, avec sans doute plus d'action au programme. Il était temps qu'il revienne sur grand écran car nous voulions voir si son premier essai était un coup de chance ou non. Pendant un temps, il a été lié à l'adaptation cinématographique d'Uncharted, avant de lâcher l'affaire comme tant d'autres.