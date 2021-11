Predator : un nouveau titre et une date pour le préquel

Monstre légendaire du cinéma, le Predator a eu du mal à convaincre les fans lors de ses dernière sorties. Le bestiole de l'espace va revenir dans un nouveau long-métrage qui se déroulera dans le passé. On connaît désormais le titre officiel, ainsi que la date de sortie.

Le mythique Predator

S'il existe un consensus plus que logique sur la qualité du Predator de John McTiernan, les autres sorties du chasseur venu de l'espace ont provoqué des divergences au sein de la presse et du public. Que ce soit la suite de Stephen Hopkins, les affrontements Alien vs Predator, l'essai de Nimrod Antal (pourtant prometteur sur le papier) ou The Predator de Shane Black, on n'en a pas toujours eu pour notre argent. Malgré tout ça, la popularité du Predator reste assez haute et le monstre continue d'avoir sa place solidement ancrée dans la culture populaire.

Un préquel arrive en 2022

Un nouveau projet a été développé dans notre dos, jusqu'à ce que la presse américaine se charge de révéler ce qui se tramait en secret. Dan Trachtenberg, à qui l'on doit le convaincant 10 Cloverfield Lane, s'est retrouvé aux commandes d'un long-métrage se situant dans le passé. Plus précisément, durant la guerre de Sécession. Et, cette fois, ça sera une héroïne qui va être mise en avant - une chose inédite dans l'histoire de la franchise. Le scénario devrait mettre en scène la première arrivée d'un/des Predator(s) sur Terre. Le personnage principal voit ses proches se faire assassiner et va prouver qu'elle ne manque pas de courage.

The Predator ©2018 Twentieth Century Fox

Le film était connu jusqu'à présent sous le titre de Skulls mais on vient d'apprendre lors du Disney+ Day (les droits sont détenus par Disney depuis le rachat de la Fox.) qu'il faut désormais l'appeler Prey. Vous aurez compris que s'il a été question du long-métrage durant cet événement, c'est qu'il va être condamné à filer sur le petit écran. Le studio vient de confirmer qu'il sera visible à l'été 2022, pour une diffusion sur Hulu - filiale de Disney. Le service n'étant pas disponible chez nous, il se peut que Prey soit proposé dans la partie Stars de Disney+, le coin réservé aux adultes. Nous serions vraiment étonnés si le film arrivait dans les salles sur le marché français mais cette éventualité reste plausible.