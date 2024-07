Premier aperçu pour "Dracula : A Love Tale" de Luc Besson

Luc Besson a ouvert les coulisses du tournage de son nouveau film "Dracula : A Love Tale". On peut ainsi découvrir un premier aperçu de l'acteur Caleb Landry Jones, titulaire du rôle-titre, et connaître les premiers détails de ce film qui s'annonce comme un des événements de 2025.

Luc Besson dans l'univers de Dracula

Actuellement en tournage de son nouveau film Dracula : A Love Tale, Luc Besson a fourni un accès exclusif au plateau à Deadline. L'occasion de montrer un peu des coulisses de ce long-métrage attendu pour 2025, avec son joli casting notamment constitué de Caleb Landry Jones, Christoph Waltz, Zoë Bleu Sidel et Matilda De Angelis. Pour marquer le coup, quelques images ont été dévoilées, dont une où on peut découvrir Caleb Landry Jones dans la peau du plus célèbre des vampires.

Luc Besson et Caleb Landry Jones sur le tournage de Dracula : A Love Tale ©EuropaCorp

Ce film ne peut être que très ambitieux, pour deux raisons principales. Tout d'abord, il s'agit d'une nouvelle adaptation du roman de Bram Stoker, et donc d'une nouvelle version de l'histoire de vampire la plus connue au monde. De prestigieuses productions ont participé à constituer une filmographie majeure sur Dracula. Il y a ainsi eu notamment Nosferatu de F. W. Murnau en 1922, Dracula avec Bela Lugosi en 1931, Le Cauchemar de Dracula en 1958, et le Dracula de Francis Ford Coppola en 1992. Ensuite, après Dog Man en 2023, qui a mollement mais tout de même signé le retour volontaire de Luc Besson à un cinéma ambitieux, le cinéaste semble revenir aux standards du grand spectacle qui ont fait sa gloire dans les années 90.

Une histoire romantique à Paris

Les détails de Dracula : A Love Tale sont tenus secrets, mais Luc Besson a tout de même révélé quelques éléments. On sait par exemple qu'une grande partie du film se déroule à Paris, au début du XXe siècle et en 1989, au moment du bicentenaire de la Révolution Française.

Sa version de la légende de Dracula met principalement en avant sa dimension romantique.

L'approche est totalement romantique. Il y a cette dimension dans le roman de Bram Stoker, qui n'a pas été beaucoup exploitée. C'est une histoire d'amour au sujet d'un homme qui attend durant 400 ans la réincarnation de sa femme. C'est le véritable coeur de cette histoire, l'attente éternelle du retour de l'être aimé.

Il est ainsi noté que dans la période de la Belle époque à Paris, Dracula rencontre une femme qui ressemble à s'y méprendre à sa première épouse, disparue au XVe siècle et dont la mort a tant rendu fou Dracula qu'il s'est détourné de Dieu et a été transformé en vampire. Le réalisateur laisse planer le doute quant à savoir si cette femme est une ressemblance, une réincarnation, ou la femme elle-même de Dracula.

Un film écrit pour Caleb Landry Jones

Après Jean Reno et Gary Oldman, deux acteurs qui ont particulièrement inspiré Luc Besson, c'est en Caleb Landry Jones que Luc Besson semble avoir trouvé sa nouvelle muse. Il explique ainsi que sa "fascination n'est pas pour Dracula, mais pour Caleb. Nous étions simplement en train de parler de rôles qui lui conviendraient. J'ai dit : "tu serais génial en Dracula." Et j'ai pensé : "tu sais quoi, je crois que je vais l'écrire"."

Avec la majeure partie du tournage terminé - il reste des plans d'extérieur à tourner à l'automne 2024 dans le Jura -, Dracula : A Love Tale devrait bien arriver sur les écrans en 2025. Et Luc Besson l'a assuré, à la différence de Dog Man dont il a reconnu qu'il ne s'adressait pas au plus grand public, son film sur Dracula est lui bien plus "mainstream". De quoi renouer définitivement avec un succès critique et commercial ?