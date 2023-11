Premier Contact : comment comprendre la fin du film de Denis Villeneuve ?

Le film "Premier Contact", première incursion réussie de Denis Villeneuve dans le cinéma de science-fiction, peut laisser perplexe au moment où il se termine. Explication de sa fin aussi émouvante que mystérieuse.

Le premier succès SF de Denis Villeneuve

En 2016, Denis Villeneuve acquiert la réputation de grand cinéaste de science-fiction qu'on lui connaît aujourd'hui. En effet, cette année-là, peu après la sortie de son thriller policier Sicario, il réalise Premier Contact. Viendront ensuite Blade Runner 2049 et Dune : Première partie.

Premier Contact ©Sony Pictures Releasing France

Premier Contact raconte l'apparition de plusieurs mystérieux vaisseaux extraterrestres sur terre, qui stationnent à quelques mètres au dessus du sol, à différents endroits du monde. Leurs intentions ne sont pas connues. Une experte en linguistique, Louise Banks (Amy Adams) est alors recrutée par l'armée américaine pour essayer d'établir le contact avec eux, et éviter qu'une opération militaire ne soit engagée contre ces "envahisseurs".

Un film à l'idée complexe

Parvenant à entrer dans un de ces vaisseaux, Louise Banks tente d'établir le contact avec les entités qui s'y trouvent, surnommées les "heptapodes". La communication verbale est impossible, mais il semble qu'une communication écrite soit possible. En effet, les heptapodes semblent projeter une encre sur une paroi invisible, qui forme un cercle composé de motifs a priori indéchiffrables. Dans le même temps, Louise est sujette à des visions, comme des flashbacks, où apparaît une fillette, puis une jeune fille, souffrant d'une maladie, et qui semble être sa fille - elle n'est pas mère à ce moment-là de l'histoire.

Le langage des extraterrestres est la clé de la situation, et la première interprétation qu'en font les terriens conclut - à tort - qu'ils sont menaçants, puisque leurs phrases semblent tourner autour d'un échange ou d'un don "d'arme". Un terme suffisamment alarmant pour que les différentes armées du monde envisagent alors de les attaquer. En réalité, les extraterrestres sont venus pour faire don de leur langage, leur "outil", synonyme dans leur langage d'"arme". Un don dont ils attendent un retour des terriens... 3000 ans plus tard.

Premier Contact ©Sony Pictures Releasing France

Le langage des extraterrestres de Premier Contact est représentée par des dessins circulaires, et est sur son concept une exploitation de l'hypothèse de Sapir-Whorf. Cette hypothèse soutient que la perception du monde dépend du langage, et qu'en conséquence donc la manière dont on exprime le monde définirait sa représentation concrète. Un concept anthropologique et linguistique complexe, qui est appliqué dans le film de Denis Villeneuve au temps.

Explication des visions de Louise (et de la fin du film)

Dans Premier Contact, la difficulté à comprendre le langage des extraterrestres vient du fait que ce langage est intemporel, et porte à la fois et en même temps sur le passé, le présent et le futur. À la différence du langage humain, qui est lui strictement linéaire et dépend de l'écoulement du temps.

Une fois que Louise a compris le langage des extraterrestres, ces visions prennent sens. Ce ne sont pas des flashbacks ou des hallucinations, mais des visions du futur. Des visions qui sont la conséquence du don qu'elle a reçu en comprenant leur langage. Ainsi, une de ses dernières visions concerne une rencontre future avec le général Shang, qui la remercie de l'avoir fait changer d'avis au dernier moment sur les extraterrestres, alors qu'il s'apprêtait à les attaquer. Dans le temps présent, elle appelle donc en urgence le général, grâce au numéro qu'elle a repéré dans sa vision et lui répète les mots qu'ils ont échangés dans le futur.

Dans la dernière séquence du film (vidéo ci-dessus), qui mêle le temps présent et des visions, on comprend alors qui était la jeune fille des précédentes visions de Louise. Il s'agit de la fille qu'elle va avoir avec Ian, le physicien incarné par Jeremy Renner et qu'elle a rencontré au moment de l'arrivée des extraterrestres.

Dans cette ultime vision, Ian lui demande si elle veut avoir un enfant. Louise lui répond "oui", bien qu'elle sache à l'avance que leur enfant mourra d'une maladie incurable, et qu'ils se sépareront à l'issue de ce drame. D'où toute la belle mais terrible émotion de cette fin bouleversante, sur la magnifique composition de Max Richter, et ces mots déchirants :